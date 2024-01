Arezzo, salta per ora l’annuncio di Catanese. Oggi tocca a Corsinelli: si arena la pista Forte

di Andrea Lorentini

Doveva essere il giorno di Giovanni Catanese all’ ed invece l’annuncio del centrocampista, classe ‘93, in scadenza con il Pontedera non è arrivato. E, a quanto trapela, non dovrebbe arrivare nemmeno oggi: è infatti atteso per la prossima settimana. L’accordo tra il calciatore e il club amaranto è stato raggiunto sulla base di un contratto di due anni e mezzo. Il presidente dei granata pisani Millozzi non ha, però, ancora messo la firma sul via libera definitivo all’operazione.

Ieri il giocatore ha saltato l’allenamento di rifinitura in vista della partita che il Pontedera disputerà questo pomeriggio contro la Fermana nell’anticipo del 21esimo turno nel girone B di serie C. Un indizio di come la cessione sia comunque imminente. Se si tratta di schermaglie o se l’affare ha subito una frenata lo capiremo presto. Su di lui anche l’interesse di Virtus Entella e Rimini. Potrebbe essere invece oggi la giornata buona per la formalizzazione dell’acquisto di Francesco Corsinelli (classe’97) dal Gubbio. Il terzino, ma può fare anche il centrocampista, era in scadenza a giugno con gli umbri e gli è stato proposto un anno in più di contratto dal club di viale Gramsci.

Duttile tatticamente, porterebbe in dote corsa ed esperienza. Per quanto riguarda la punta, se ne riparlerà prossima settimana dopo la partita contro la Carrarese.

La trattativa per Forte si è di fatto arenata dopo che il Sestri non ha accettato il conguaglio proposto dall’ e a questo punto può tornare una pista calda dal 1 febbraio quando il calciatore potrà liberarsi a zero per la prossima stagione.

Resta in stand by, ma tendente al ribasso anche lo scambio di prestiti secchi con il Lecco Pinzauti-Crisafi. Giovannini e Cutolo cercano un profilo e una soluzione che sia anche di prospettiva. Da lunedì la caccia all’attaccante ripartirà.

I dirigenti amaranto proveranno mettere a disposizione di Indiani il centravanti già per la gara casalinga contro il Pescara. Gucci è in diffida e restare ancora scoperti di un vice dell’attaccante toscano può essere un rischio.

Di sicuro gli uomini mercato amaranto restano vigili e pronti ad inserirsi qualora si verificassero opportunità convenienti. Tra 24 ore si torna in campo e quando il pallone rotola il mercato si ferma. Poi da lunedì si aprirà un’altra settimana importante sia per le operazioni in entrata che per quelle in uscita dove, dopo la cessione in prestito di Zona al Messina, si lavora sopratutto per trovare una collocazione a Poggesi e Kozak.