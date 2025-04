Arezzo sfida la Lucchese per blindare il quinto posto e sognare i playoff di serie B

Battere la Lucchese per blindare il quinto posto e tenere accesa, fino all’ultima giornata, la speranza di riagganciare la quarta posizione che garantirebbe il bonus di accedere direttamente al secondo turno dei playoff. Nel lunedì di Pasquetta l’Arezzo vuole regalarsi tre punti che sarebbero fondamentali nella volata per il miglior piazzamento possibile nella griglia degli spareggi per la serie B. Contro i rossoneri Bucchi ritrova Pattarello ed è pronto a rilanciare i suoi uomini chiave a cominciare da Chiosa e Guccione dopo il turnover contro l’Entella. C’è da tenere alta la tensione dopo lo stop di Chiavari che ha interrotto le striscia di tre vittorie consecutive. C’è, sopratutto, da non sottovalutare la Lucchese, virtualmente fallita, ma che sul campo sta andando oltre gli enormi e irreversibili problemi societari. Ecco perchè l’allenatore amaranto se la giocherà con la formazione titolare o comunque quella che offre maggiori garanzie. Eventuali calcoli, anche in chiave diffide sono rimandati semmai agli ultimi 90 minuti.

Nessuno dubbio sul modulo che sarà il collaudato 4-3-3. Davanti a Trombini, dovrebbe ricomporsi la linea difensiva tipo con Renzi e Righetti terzini, Chiosa a guidare il reparto al centro con a fianco Gilli. A centrocampo regia affidata a Guccione che avrà il compito di illuminare la manovra e renderla veloce e fluida. Ai sui lati si candida per una maglia di titolare Chierico, in rete a Chiavari e ormai recuperato a pieno regime dopo i tanti problemi muscolari che lo hanno condizionato per buona parte della stagione. Damiani, Dezi, Mawuli e Settembrini si contendono l’altra maglia. E qui conterà molto il tipo di piano gara che ha previsto Bucchi. Se aggredire subito con una mediana offensiva o mantenere, almeno in partenza, una gestione più equilibrata nella zona nevralgica. Scontato, invece, il tridente offensivo dove Pattarello, al rientro della squalifica, si piazzerà a destra con Tavernelli sulla fascia opposta e Ravasio al centro. Ques’ultimo è a secco da un po’ e cerca una rete per sbloccarsi. L’occasione è di quella da cogliere al volo. Resta in dubbio Capello. A due giornate dal termine l’Arezzo deve recuperare tre punti al Pescara e difender rispettivamente 2 e 3 lunghezze di margine da Vis Pesaro e Pineto. Tradotto: sarà vietato sbagliare.