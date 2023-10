Arriva l’Arzignano. Una bestia nera per l’Albinoleffe. Quante assenze per Lopez

ZANICA (Bergamo)

Nell’undicesima giornata del girone A della Serie C, l’Albinoleffe trova l’Arzignano, bestia nera dei seriani la scorsa stagione (a Zanica vinse 3-0 e nel ritorno rifilo un 5-1 che costò la panchina a Biava). Un’avversaria che quest’anno ha gli stessi numeri della Celeste (8 gol fatti e 10 subiti) e 16 punti in classifica, mentre l’Albinoleffe solo 10. La formazione di casa, in campo alle 16.15, deve cercare la vittoria che sistemerebbe una classifica sempre pericolante. Il tecnico Giovanni Lopez è fiducioso: "Malgrado non avremo a disposizione ben sette giocatori - spiega alla vigilia del match il tecnico dell’AlbinoLeffe - e nonostante gli indisponibili siano quasi tutti over, domani scenderemo in campo solo e soltanto per vincere. Come sempre, queste difficoltà non sono e non devono essere in alcun modo trasformate in alibi. In virtù di ciò, a centrocampo e in attacco i dubbi sono pochi, mentre in difesa la scelta è più ampia. Una cosa è certa: daremo il massimo". Vasco Algisi