Arriva un poker dal Pontedera. Fermana, doccia fredda in trasferta

4

FERMANA

0

(3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli (dal 30’ st Pretato), Espeche (dal 35’ st Gagliardi); Perretta, Ignacchiti (dal 35’ st Marrone), Provenzano, Ambrosini; Delpupo (dal 21’ st Guidi), Ianesi; Selleri (dal 1’ st Fossati). A disp. Lewis, Vivoli, Cerretti, Salvadori. Allenatore: Massimiliano Canzi.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Fort, Pistolesi; Gianelli (dal 35’ st Grassi), Fontana, Misuraca (dal 31’ st Vessella); Pinzi, Semprini, Tilli (dal 21’ st Marcandella). A disposizione: Borghetto, Mancini, Curatolo, Bonfigli, Locanto, Montini. Allenatore: Stefano Protti.

Arbitro: Ceriello della sezione di Chiari Marcatori: 35’ pt Ianesi, 23’ st Guidi, 27’ st Ignachitti, 45’ st Provenzano

Note: ammoniti Espeche e Selleri per il Pontedera, ammonito Spedalieri per la Fermana; 6-7 corner; 1’ pt 3’ st recupero

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi della Fermana. Il Pontedera vince per 0-4 grazie ai gol di Ianesi, Guidi, Ignachitti e Provenzano. Risultato molto bugiardo per quanto visto in campo: buona prestazione dei gialloblù, specialmente nel primo tempo, ma i toscani la spuntano con la qualità. La prima occasione arriva al 18esimo per il Pontedera: Provenzano ci prova dalla distanza, Furlanetto la mette in angolo con un bell’intervento. Un minuto dopo, la Fermana si mangia il gol del vantaggio con Pistolesi che regala una palla fenomenale per Tilli. Fa tutto bene l’ex Monterotondo, ma da due passi tira addosso al portiere. Al 23esimo occasione anche per Semprini che da posizione favorevole di testa non riesce a metterla dentro. Gialloblù ancora in attacco con Gianelli che premia la corsa di Eleuteri, arriva a tu per tu con il portiere ma da posizione defilata la spara alta. Nel miglior momento della Fermana, al 35esimo passa in vantaggio il Pontedera con un super gol di Ianesi: rientra sul destro e a giro la mette alle spalle di Furlanetto. Nella seconda frazione di gioco entra meglio il Pontedera, ma ci mette poco la Fermana a prendere il pallino del gioco. Al 55esimo Semprini arriva a tu pe tu con il portiere, ma Ciocci è bravo a metterla in angolo. Da qui è assedio Fermana: prima la traversa di Gianelli, poi un altro tiro dalla distanza dell’ex Inter che va poco alto e il colpo di testa da corner di Spedalieri che reclama un fallo di mano degli avversari. Al 65esimo Ianesi mette in mezzo un pallone velenosissimo, a due passi dalla porta Fort salva. Pochi minuti dopo, sempre il ragazzo di proprietà dell’Udinese guida la ripartenza dei toscani, serve il pallone a Guidi che da fuori area la mette dentro. Al 72esimo arriva il colpo del k.o. del Pontedera: cross al bacio ancora di Ianesi e rovesciata ancora più bella di Ignachitti. Prova a reagire la Fermana con Semprini che tira da dentro l’area e obbliga Ciocci a un grande intervento. Nel finale annullato il gol del poker del Pontedera per fuorigioco e poi Furlanetto salva la faccia sul tiro da distanza ravvicinata di Fossati. Ma non può nulla sul gol di Provenzano da due passi. Ora la Fermana aspetta le altre partite e incrocia le dita.

Filippo Rocchi