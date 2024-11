Arti marziali - Karate. Shotokan tricolore. Tre ori conquistati

Ancora una volta il Karate Shotokan Porcari sale sul podio al campionato nazionale "Csen", a Fidenza (circa 4000 iscritti). Nella categoria "Fanciulli" il porcarese Federico Francesconi ha raggiunto buoni risultati nel kata (esercizio formale), gioco del palloncino (combattimento simulato) e nel kumite Under 10 (combattimento con avversario). Nei "Ragazzi" bene anche Ivan Barsotti, mentre Leonardo Picchi e Sadev Don Aloka Kudaliyanage hannoa guadagnato il bronzo nel palloncino. Poi Damiano Giuntoli argento nel kata "Esordienti" e Asia Bertolucci al suo "battesimo" sul tatami, oro nella stessa categoria. Bene (senza podio) anche Gianni Battista ed Ettore Rosania, sempre kata "Esordienti". Nel kata "Cadetti" il quattordicenne Daniele Angeli è tornato a praticare, dopo sette anni di assenza, il karate: si è piazzato terzo. Nel kata "Juniores" Massimiliano Simonetti ha svolto un’ottima prova: argento.

Come ciliegine sulla torta del medagliere hanno debuttato, facendosi valere per la categoria kata "Seniores" femminile, Alessia Giannelli ed Eleonora Masolini (rispettivamente argento e oro) e, per i "Master A/B" femminile, nel kata, Alessandra Mediati ha scalato il podio, guadagnandosi l’oro: anche lei ha "battezzato" il tatami. Soddisfatti gli istruttori Giovanni Bianchi, Paolo Giusti e l’allenatrice Lucia Scalone.