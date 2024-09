Lucchese, vittoria contro l’Ascoli e giornata storica: espugnato per la prima volta il “Del Duca”

Ascoli, 22 settembre 2024 – Per l prima volta nella sua storia la Lucchese espugna il campo dell’Ascoli, vincendo per 2 a 1. Gorgone squalificato deve fare a meno di Costantino, al suo posto Fedato, e cambia anche in difesa con Frison al posto di Fazzi e a centrocampo con Catanese per Visconti.

I rossoneri ci provano subito al 7’ con Saporiti che prova la conclusione da fuori, che termina di poco a lato. Al 18’ è Catanese, che da fuori area lascia partire un tiro a mezz’altezza, che Livieri vola a deviare in angolo.

Ancora i rossoneri in avanti, con Tumbarello che al 25’ conclude centralmente. Episodio dubbio al 28’ con Welbeck, che mette un cross velenoso al centro, che Livieri respinge nell’area piccola, dove Fedato va a terra toccato da un difensore ascolano, ma l’arbitro fa cenno di proseguire tra le veementi proteste del giocatore con la maglia numero diciannove che rimedia anche l’ammonizione.

L’Ascoli risponde al 30’ con Tremolada, che dalla sinistra, mette al centro un cross invitante per Curado, ma il giocatore argentino, non riesce a trovare la deviazione giusta in grado di sorprendere Palmisani.

Deviato in angolo al 35’ il sinistro di Tumbarello, dopo che si era inserito bene nelle maglie della difesa bianconera. Il primo tempo termina in perfetta parità con la Lucchese che sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più per le occasioni avute.

Rossoneri che ripartono aggressivi con Quirini che al 9’ serve Tumbarello, sul secondo palo, ma il capitano calcia alto alto.

All’11’ Antoni centra il palo dopo un bel passaggio filtrante di Welbeck. Finalmente la Lucchese si sblocca al 22’ con un grande gol di Saporiti che da venticinque metri direttamente su punizione mette la palla nel sette della porta difesa da Livieri.

L’Ascoli si scuote subito e al 26’ pareggia con Corazza, che riesce a mettere in rete un cross dell’appena entrato D’Uffizi. La Lucchese torna di nuovo in vantaggio al 44’ su calcio di rigore trasformato da Sasanelli. Penalty concesso forse per un fallo di mano dell’ex rossonero Alagnao per una trattenuta in area ai danni dello stesso Sasanelli. Finale infuocato con la Lucchese che rimane in dieci minuti che commette un fallo a centrocampo di Marsura. Nonostante i cinque minuti di recupero il risultato non cambia, la Lucchese conquista caparbiamente i tre punti.

Il tabellino

Ascoli Lucchese 1-2 ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong (390 st Alagna), Curado, Menna, Maurizii (39’ st Quaranta); Bertini (25’ st D’Uffizi), Varone; Tirelli (15’ st Campagna), Tremolada (15’ st Caccavo), Marsura; Corazza. (A disp.: Abati, Raffaelli, Silipo, Bando, Maiga, Cozzoli, Gagliolo, Tavcar, Gagliardi, Achik). All. Carrera. LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Frison, Sabbione, Gasbarro; Quirini (32’ st Gemignani), Catanese (39’ st Djibril), Welbeck, Tumbarello, Antoni; Fedato (32’ st Sasanelli, 43’ st Dumbravanu), Saporiti (32’ st Selvini) (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini,, Leone). All. Testini (squalificato Gorgone). Arbitro: Milone di Taurianova. Reti: 22’ st Saporiti, 26’ st Corazza, 45’ st (rig.) Sasanelli. Note: espulso al 48’ st Frison per gioco pericoloso; ammoniti Fedato, Catanese, Sabbione, Marsura, Quaranta e D’Uffizi; angoli 7-7; recupero 0’ pt e 5’ st; spettatori 4.811.