ASPETTANDO IL DERBY. Pontedera, Zocchi rilancia: "Non è l’ultima spiaggia. Ma servono punti per forza»

Non può essere considerato come un derby salvezza perché siamo ancora alla sedicesima giornata, ma la sfida di lunedì a Lucca è per il Pontedera una partita molto importante. Che il direttore sportivo Moreno Zocchi anticipa così: "Dobbiamo solo pensare a preparaci nel miglior modo possibile a una partita difficile, nella quale siamo costretti a fare punti a tutti i costi. Dobbiamo giocare con la massima determinazione, consci che si tratta di una partita importante, ma che dopo di questa ce ne saranno altre 22. Non siamo all’ultima spiaggia, e non siamo neppure vicini alla.. morte, né in stato comatoso. Quindi per favore non scherziamo…".

Zocchi conferma anche di non stilare tabelle di marcia: "Ci sono da disputare ancora 23 gare e quindi fare tabelle di marcia per me non esiste, è follia. In questo momento non mi sembra logico. E’ chiaro che dovremo cercare di fare più punti possibile, sempre, ma ci sono ancora 69 punti a disposizione. Lo scorso anno, ad esempio, la Juventus Next Gen fece pochi punti nel girone di andata e 39 nel ritorno, quindi tutto è ancora possibile". Intanto, per quella che è la trasferta più breve del campionato, l’associazione Cuore granata ha messo a disposizione un pullman (per informazioni basta recarsi al point sul Piazzone tra oggi e domani oppure contattare Francesca al 3701432911) e a ieri sera le adesioni erano oltre 30. Ma la grande soddisfazione del presidente dell’associazione onlus, nata ad agosto, Luca Signorini, è tangibile per il traguardo dei 100 soci appena raggiunto: "E’ con grande gioia e soddisfazione che desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti per il fondamentale contributo dato al raggiungimento di un traguardo davvero speciale ed impensabile in così poco tempo per la nostra associazione: 100 soci! Questo risultato è frutto dell’impegno, della passione e del sostegno costante di ognuno di voi, che ha reso possibile la crescita della nostra comunità. Ogni nuovo socio rappresenta una forza in più, un’idea che si aggiunge alla nostra visione e un passo avanti verso la realizzazione dei nostri obiettivi. È grazie alla vostra fiducia che possiamo continuare a perseguire con determinazione la nostra missione. Il traguardo delle 100 adesioni non è solo un numero, ma simbolo di una crescita che ci incoraggia a fare sempre di più. Il vostro impegno ci motiva a migliorare continuamente affinché l’associazione possa essere sempre più presente e utile nella comunità. Non vediamo l’ora di condividere con voi le future iniziative. Con il vostro sostegno, sono sicuro che raggiungeremo molti altri obiettivi".

Stefano Lemmi