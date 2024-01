Assolo Portuense. Poker di vittorie. Continua la risalita

portuense

2

sparta castelbolognese

0

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (35’pt Pansini), Sorrentino, Masiero, Sarto, Marconi (8’st Orlandi), Formigoni (30’st Bolognesi), Di Domenico, Melandri, Pierfederici, Allegrucci (32’st Fantoni). A disp. Broccoli, Sovrani, Fomete, Schincaglia, Bonora. All. Mariani.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Landi, Baldi, Castellari, Strazzari, Tirello, Gavelli, Galasssi (20’st Cardelli), Bacchilega, Battiloro, Conti (40’st Gordini), Visani (44’st Poletti). A disp. Popov, Esercizio, Giunchedi, Di Napoli, Cardone, Penazzi. All. Merenda.

Arbitro: Riccardo Zaccaria di Faenza.

Marcatori: 18’st (rig.) Melandri, 25’st Pierfederici.

Note: ammoniti Masiero e Bacchilega.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Portuense, una serie di risultati che consente ai rossoneri di scavalcare il Mesola, caduto a Trebbo di Reno, e attestarsi al quarto posto. Riscattato dunque il sonoro 3-0 dell’andata e pronta reazione alla sconfitta ai quarti di finale in coppa e prosegue la scalata alle posizioni di vertice. Non è stata una passeggiata per gli uomini di Mariani, per oltre un’ora la difesa romagnola ha resistito, per poi capitolare solamente nella ripresa. Brivido nella difesa ospite in avvio: Marconi lancia in profondità per Pierfederici, che si presenta davanti al portiere ma colpisce soltanto l’esterno della rete. Al 23’ su schema da calcio d’angolo Melandri crossa sul secondo palo, dove è appostato Pierfederici, Landi si oppone al tiro da pochi metri. La Portuense sblocca il risultato su calcio di rigore nella ripresa, assegnato al 18’ per un fallo di mano in area. Sul dischetto va Melandri, il capitano realizza con un preciso rasoterra alla destra del portiere. Al 25’ i rossoneri raddoppiano: fuga di Di Domenico sulla fascia destra, dal fondo retropassaggio a centro area, velo di Orlandi, Melandri in diagonale impegna Landi, che para ma non trattiene, zampata di Pierfederici che segna.

Franco Vanini