Atlante, trasferta con derby incorporato. Il Prato sarà un ostacolo molto impegnativo

L’Atlante va in cerca di certezze e di conferme. La formazione biancorossa di calcio a 5 di serie A2 oggi alle 16 sarà impegnata nel derby toscano col Prato. Dopo le due belle vittorie nelle ultime gare, l’Atlante si presenta al PalaKobilica di Prato per tentare di ribaltare il risultato dell’andata in cui i lanieri avevano vinto una gara che l’Atlante aveva interpretato con grinta ma senza lo stesso cinismo di Berti e compagni. È passato un intero girone da quella gara e l’Atlante ha decisamente cambiato la sua classifica, andando a mettere nel mirino chiunque gli si presenti davanti con convinzione. Non sarà facile, in quanto il Prato viene da una vittoria ed è forte delle doti del suo giocatore più prolifico, nonché attuale capocannoniere del torneo, Berti; il prestigio poi di questo derby farà da cornice ad una gara che si prospetta avvincente. Starà all’Atlante cercare di neutralizzare i loro punti di forza e sfruttare tutte le frecce al proprio arco per far punti in un campo difficilissimo.