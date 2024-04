Atletico Ascoli. Mister Seccardini: "A Notaresco per chiudere in bellezza»

Forte della salvezza aritmetica conquistata domenica scorsa nel derby contro la Sambenedettese, i ragazzi dell’Atletico Ascoli oggi

alle ore 15 si recano a Notaresco per la penultima giornata del Girone F di Serie D. La compagine del patron Graziano Giordani vuol chiudere nella miglior posizione possibile di classifica e in queste ultime due gare, contro Notaresco e poi in casa contro la Vigor Senigallia, vorrò certamente ottenere il massimo dei punti. L’allenatore bianconero Simone Seccardini infatti non ha certo voglia di tirare i remi in barca nonostante la salvezza acquisita in anticipo.

Mister, prima di dedicarci al Notaresco, due battute ancora su quello che è stato domenica. Una partita giocata alla grande, una salvezza meritata e arrivata portando avanti le proprie idee, senza snaturarsi mai? "Finalmente abbiamo potuto festeggiare questa salvezza che non deve passare e sembrare scontata. Il valore di questo campionato è sotto gli occhi di tutti: abbiamo affrontato piazze storiche molte delle quali hanno già festeggiato 100 anni di attività. Squadre che rappresentano città importanti con al seguito tanti tifosi e che con questa categoria c’entrano poco. Nonostante questo abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare a testa alta contro chiunque. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, con idee chiare e precise e attraverso quello che abbiamo costruito quotidianamente abbiamo portato a casa questo risultato storico. Adesso per noi è fondamentale chiudere bene il campionato, dobbiamo prepararci al meglio per queste due gare".

Ora ultima trasferta del campionato contro il Notaresco: che partita si aspetta?

"Affrontiamo la squadra che è stata definita dagli addetti ai lavori una delle sorprese del campionato, ad inizio anno nessuno aveva preannunciato questo risultato. Una rosa composta da tanti ragazzi giovani, ben organizzati e con buone idee, hanno dimostrato che ci sono tanti modi per poter raggiungere un obiettivo. Sotto questo punto di vista vedo alcune similitudini tra nostro percorso ed il loro".

Due parole ancora su questo gruppo: è stato il vero punto di forza di questa stagione? "Il gruppo che si è creato ha fatto la differenza, i ragazzi fin dal primo giorno, oltre ad aver condiviso e creduto nelle nostre idee, hanno accettato la non titolarità. La collettività, per il bene comune, è sempre stata la nostra colonna portante per il raggiungimento del nostro obiettivo, chiunque è stato impiegato ha dimostrato la propria importanza sia come calciatore ma soprattutto come uomo". Valerio Rosa