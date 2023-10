Atletico Lucca domina: 7-0 all'Henderson, Folgor Marlia vince 3-0

Nel girone "A" goleada dell’Atletico Lucca all’ "Henderson" contro il Pescia: 7 a 0. Per i rossoneri tripletta di Sacchi e gol di Berettini, Bonini, Tocchini e Bosarelli. Sconfitta esterna per il Corsagna sul campo del Cgc Capezzano Pianore: 4 a 1. Per i versiliesi in gol Gomes che ha messo a segno una doppietta, Lampitelli e Pacini. Momentaneo vantaggio per i ragazzi di Piercecchi, segnato da Ricci. Finisce a reti bianche, invece, il match tra Capannori e Giovani Via Nova. Vittoria esterna, invece, per la Folgor Marlia: 3 a 0 sul terreno del Corsanico. I lucchesi passano grazie all’autorete di Barducci e alla doppietta di Pistoresi. Il tanto atteso derby tra Marginone e Academy Porcari ha visto il primo imporsi per 2 a 1, con le reti di Haoudi, momentaneo pareggio di Rotunno e gol-vittoria di Lencioni.

La prossima domenica ci sarà un altro derby: quello tra Academy Porcari e Atletico Lucca, una gara che si preannuncia molto interessante tra due formazioni divise in classifica soltanto da un punto.

Alessia Lombardi