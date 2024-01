Attesa per il derby Baiso-Sporting Scandiano

Sono sei gli anticipi fra i dilettanti di oggi: partendo dall’Eccellenza, il Montecchio (24) alle 15 ospiterà il Calcio Zola (27). I giallorossi sono in ripresa dopo il prestigioso successo per 2-1 in casa del Nibbiano e Valtidone (terzo della classe con la Virtus Castelfranco, a quota 39). I bolognesi, invece, vengono da due successi e stanno provando a scappare da quella zona playout che inizia proprio col Montecchio. Arbitra Thomas Maximilian Sponza di Modena.

Sempre alle 15 andrà in scena l’antipasto del girone B di Promozione: c’è attesa per il derby reggiano tra Baiso/Secchia (33) e Sporting Scandiano (29). I canarini nelle ultime quattro sono in calo, avendo totalizzato due sconfitte, un pari e una vittoria. La zona playoff sta scappando (ora è 5 punti sopra), ma è ancora molto lunga. Lo Sporting non vince da 4 turni (2 pari e 2 kappao): una sfida tra due squadre che cercano una vittoria che possa dare la spinta in ottica di un febbraio migliore. Fischietto ad Alessandro Zullo di Bologna.

Giocheranno, invece, alle 14.30 San Prospero Correggio (15) e Original Celtic Bhoys (17): sarà una sfida salvezza per la Prima categoria (girone C) tra i locali che sono terz’ultimi e gli Original che sono due posizioni sopra (entrambe in zona playout). Direzione di gara affidata a Paolo Melasi di Reggio. Vorrà provare ad allungare sulla seconda, almeno per una notte, la Barcaccia (28): la capolista del girone D di Seconda ospiterà la Saxum United (21), che ambisce ad un posto nei playoff. Alle 14.30 darà l’inizio alla partita Rachid Rachid di Reggio. Infine, ecco la Terza (ore 14.30): per il girone A ci sarà Felina (20)-Puianello (23), con direzione di gara di Vincenzo Saggiomo di Reggio, mentre per il girone B giocheranno Cadelbosco (15) e la capolista Sporting Club Sant’Ilario (33). Arbitrerà Alberto Catellani di Reggio.

g.m.