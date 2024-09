Avanti due volte, il Trestina costringe i biancorossi al pari. Dini e Sacconi illudono. Terranuova ripreso

TRESTINA

2

TERRANUOVA

2

TRESTINA (3-5-2): Fratti; Sensi, Grea, Bucci (76’ Nuti); Nouri (88’ Vietina), Arduini (53’ De Souza), Serra (84’ Dottori), Lisi, Giuliani (84’ Tacconi).; Mencagli, Ferri Marini. All. Croce (Calori squalificato).

TERRANUOVA (4-2-3-1): Timperanza; Grieco (66’ Ricci), Cappelli, Senzamici, Petrioli (66’ Tassi); Cioce, Massai; Dini (71’ Suplija), Sacconi, Marini; Oitana (86’ Iaiunese). All. Meniconi (Becattini squalificato).

Arbitro: Abu Ruqa di Roma 2.

Reti: 12’ Dini, 31’ Arduini, 70’ Sacconi, 83’ Nouri.

TRESTINA – Partono meglio i toscani, che si fanno apprezzare per improvvise verticalizzazioni e per interessanti manovre sull’out di sinistra. All’11’ lancio di Massai per Sacconi che scatta oltre la linea dei difensori, ma il tiro è respinto da Fratti. Il gol del Terranuova Traiana arriva poco dopo: cross di Petrioli, stop di petto e rovesciata di Sacconi, un avversario respinge, Dini si avventa sul pallone ed insacca. La prima reazione dei locali è con Ferri Marini che al 24’ conclude dal limite, senza trovare la porta. Ancora una chance per Sacconi al 27’, quindi al 31’ il Trestina trova il pareggio grazie ad Arduini, che sfrutta un appoggio di Ferri Marini. Toscani pericolosi anche al 43’ (cross di Marini e deviazione di Sensi che rischia l’autogol, con il pallone che termina sul palo esterno) ed al 44’ (Fratti ancora reattivo su Sacconi), quindi al 45’ Ferri Marini chiama Timperanza all’intervento. Trestina trasformato in avvio di ripresa: al 47’ il portiere ospite con una prodezza alza sopra la traversa una conclusione dalla distanza di Lisi, al 48’ Ferri Marini gira di testa ma la mira è sbagliata, al 50’ ancora Timperanza salva su Arduini, messo in azione da Ferri Marini. Al 56’ Fratti ancora attento su punizione di Cioce. Al 70’ i toscani raddoppiano: cross dal fondo di Marini e colpo di testa di Sacconi. Il Trestina non si arrende ed agguanta la parità al 83’ con un rasoterra imparabile di Nouri.

Paolo Cocchieri