Avis dominatrice in Prima Categoria: "Ma sarà lotta dura in campionato"

Se è vero che il campionato di Prima categoria (girone A) ha trovato nell’Avis Montecalvo il suo padrone ( 7 punti di vantaggio sulla Nuova Real Metauro e il Lunano) c’è anche da dire che ci sono ancora da giocare 2 partite del girone d’andata e le 15 del girone di ritorno.

Trentadue sono i punti conquistati finora dall’Avis Montecalvo, 30 i gol segnati (il miglior attacco del girone) e 12 i gol subiti.

Dopo il pareggio alla prima di campionato (contro il Lunano) e la sconfitta alla seconda giornata (sul campo della Nuova Real Metauro) la squadra di mister Scotti ha inanellato undici risultati utili consecutivi (10 vittorie e 1 pareggio).

Il Lunano e la Nuova Real Metauro sono le uniche imbattute del girone.

IL COMMENTO su quanto ha detto il campionato in queste prime 13 partite è di Ivan Rondina, direttore generale della Nuova Real Metauro.

"E’ un campionato sicuramente di buon livello, c’è molto equilibrio anche se salta sicuramente all’occhio che c’è una squadra, l’Avis Montecalvo, che sta disputando un campionato sopra le righe, si merita comunque i punti che ha in classifica generale.

Scorrendo la graduatoria le squadre che avevano i favori dei pronostici sono tutte lì nelle prime posizioni.

Spesso e volentieri salta il cosiddetto fattore campo e vengono segnate diverse reti, sicuramente ogni squadra può fare risultato contro chiunque visto l’equilibrio che regna.

La squadra che secondo me è più strutturata e accreditata per la vittoria finale è il Lunano, per il semplice motivo che annovera tra le proprie fila un bomber del calibro di Filippo Pagliardini. Voglio dar merito al mio direttore sportivo Andrea Berloni di aver portato alla Real Metauro dei giovani veramente interessanti come Aguzzi e Fraternali che stanno giocando con regolarità e il classe 2004 Falcioni, un ragazzo veramente di prospettiva".

LA CLASSIFICA MARCATORI del girone A di Prima categoria vede al primo posto con 7 reti il bomber del Lunano: Filippo Pagliardini (Lunano) e l’attaccante del dell’Avis Montecalvo Marseijan Mema.

6 reti: Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo).

5 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Federico Benvenuti (San Costanzo), Simone Bracci (Nuova Real Metauro) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano),

4 gol a testa: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Elia Giacomelli (Athletico Tavullia), Bernardino Paoli (Mercatellese) e Ludovico Mainardi (Maior).

Seguono con 3 reti a testa ben 18 calciatori.

Sarà un campionato, quello di Prima categoria, ancora lungo e tutto da gustare.