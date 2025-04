Avis Sassocorvaro-Macerata Feltria: vittoria ospite 1-3 nel derby di Seconda categoria

È finito con la vittoria dei ospiti (1-3) il big match dell’altro ieri di Seconda categoria (girone A) tra Avis Sassocorvaro-Olimpia Macerata Feltria. Un incontro che non ha disatteso le aspettative, ad iniziare dalla folta presenza del pubblico. "Domenica ho assistito, in compagnia del delegato provinciale Pasquale Mormile – dice Mosè Mughetti del Comitato Regionale Figc – al big match della giornata calcistica regionale: Sassocorvaro-Macerata Feltria. Un derby molto sentito, che metteva in palio la vittoria del campionato, una grande cornice di pubblico. È stata una bella partita, ricca di occasioni, corretta e diretta egregiamente dall’arbitro Bindella. Gli ospiti si sono portati subito sul doppio vantaggio, grazie a due errori individuali degli avversari, i locali hanno accorciato sul finire del primo tempo, hanno provato a pareggiare per tutto il secondo tempo, ma il terzo gol, giunto a pochi minuti dalla fine, ha chiuso definitivamente i giochi. Con questa vittoria, il Macerata Feltria, da un lato tiene viva la speranza di un possibile spareggio, dall’altro si è assicurata il secondo posto senza dover passare dai play off. È stato un campionato che le due contendenti hanno dominato dall’inizio, vorrei evidenziare che i 61 punti della seconda in classifica, garantirebbero il primo posto in quattro degli altri gironi. Entrambe meriterebbero il passaggio di categoria, gli ultimi 180 minuti ci diranno chi avrà avuto la meglio". "Al di là del risultato che non ci è stato favorevole – sottolinea il giorno dopo il presidente dell’Avis Sassocorvaro Montanari – è stato uno spettacolo, ad iniziare dai tifosi, corretti da ambo le parti. La pioggia caduta incessantemente non ha favorito la presenza di altri spettatori, ma a vedere la partita c’erano almeno 800 persone". In virtù del risultato ora la classifica a due giornate dal termine vede al primo posto l’Avis Sassocorvaro con 67 punti e il Macerata Feltria a quota 61. Quindi al team del presidente Montanari, per avere la certezza della vittoria del campionato, basterà cogliere nelle due giornate almeno un punto; per un eventuale spareggio tra le due, il Macerata Feltria dovrebbe vincerle tutte due e il Sassocorvaro perderle. Nel frattempo una cosa è certa: avendo il Macerata Feltria 16 punti in più della terza (in questo momento il Casinina) salta d’obbligo i playoff perché il regolamento prevede che tra la seconda e la terza non si superi i 10 punti. Quindi il 31 maggio affronterà la vincente dei playoff del girone B, in palio un posto in Prima categoria. am.pi.