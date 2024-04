Azzurri in trasferta a Cenaia contro l’ultima in classifica: possibile il ritorno di Pertica dall’inizio. Rigucci avverte la Sangio: "Gara cruciale»

SAN GIOVANNI

Sulla carta è una gara semplice, all’atto pratico una trasferta piena di insidie. La Sangiovannese è attesa oggi alle 15,a Cenaia al cospetto degli arancioverdi dell’ex Agostino Iacobelli ormai retrocessi nel campionato di Eccellenza. Manca soltanto la matematica al ritorno dei pisani nel massimo campionato regionale ma ciò non deve distrarre più di tanto Baldesi e compagni anche perché, nelle ultime due settimane, proprio la compagine di casa ha dato segnali di voler chiudere dignitosamente la stagione ottenendo due pareggi con Livorno e, successivamente, in casa di un Trestina ancora non del tutto salvo. Venderanno cara la pelle, non lasceranno così facilmente l’iniziativa agli azzurri di Rigucci che, da tecnico navigato qual è, sa perfettamente che nel piccolo campo non molto distante da Pontedera sarà tutt’altro che scontato portare via punti. "Non ci aspetta una gara bensì una battaglia. Non deve assolutamente trarre in inganno il fatto che sono praticamente retrocessi perché hanno dato segnali importanti". La situazione infortuni non fa altro che aumentare i pensieri dell’allenatore azzurro: "Tutte le settimane succede sempre qualcosa e anche in questa situazione avrò diverse defezioni che mi costringono a scelte piuttosto obbligate tipo adattare giocatori in ruoli non propriamente consoni alle loro caratteristiche". E’ probabile un ritorno alla difesa a tre con Pertica pronto ad arretrare il proprio baricentro di azione per venire in soccorso alle assenze di Lorenzoni e Antezza oltre a quelle di Barberini, Massai e forse di Bartolozzi e Romanelli alle prese con guai muscolari.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

CENAIA (4-3-3): Borghini; Rossi, Pasquini, Malara, Papini; Caciagli, Simonini, Scuderi; Manfredi; Fontana, Macchia.

All. Iacobelli.

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo, Baldesi, Nannini, Disegni, Gianassi; Benucci; Rotondo. All. Rigucci.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Massimo Bagiardi