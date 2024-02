"Bama Altopascio sbanca il Palacosmelli e tiene viva la speranza"

UAPPALA HOTELS

77

BAMA

79

UAPPALA HOTELS US LIVORNO: Baggiani 5, Iardella 23, Pantosti 10, Bertolini 14, Bernardini 5, Fantoni 3, Mori 12, Dell’Agnello 5. All.: Mori.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 3, Cannone 5, Bini Enabulele 11, Galligani 14, Covino 2, Barbarosa 23, Doveri 21. All.: Traversi.

Arbitri: Profeti di Rosignano e Volpi di Cecina.

Note: parziali 20-17, 41-34, 52-53.

LIVORNO - L’immenso cuore del Bama Altopascio. Con soli sette giocatori (Nieri e Chiarugi infortunati, Dal Canto operato nei giorni scorsi, Mencherini trasferito per ragioni di lavoro, Baroncelli che ha smesso), sbanca il "Palacosmelli", in una gara decisa da un terzo periodo da 19 a 11 per i rosablu. Che non cambiano il loro decimo posto, ma, se US Livorno dovesse arrivare sesto oppure ottavo, ritroverebbe Bini e compagni che, però, avrebbero un 2-0 in dote pesantissimo, visto il successo altopascese anche all’andata. Nella seconda fase, infatti, si portano dietro i risultati della prima.

Minimo vantaggio labronico al 10’, -7 per la Traversi band all’intervallo lungo. Con poche rotazioni disponibili, i ragazzi della franchigia del presidente Sergio Guidi hanno sfoderato un ottimo terzo periodo, grazie al solito Barbarosa, ma anche ad un Doveri stratosferico, autore di triple fondamentali; così come notevole è stata la prova di Galligani. Bama anche a + 9, poi ripreso.

Nel finale tre liberi per i padroni di casa che pareggiano a quota 77. Mancano 11 secondi alla fine e, dopo il time out, pick and roll Barbarosa-Bini, con il croato che sforna un assist delizioso per il capitano che segna il canestro decisivo.

Mas. Stef.