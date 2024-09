Bar La Coccinella e Lyb le sole a punteggio pieno

Nel girone A finisce 6-6 lo scontro al vertice tra Fast Car e Tabacchi Levigatura Marmi: Albani e Zouaghi per il 2-1 all’intervallo, poi sul 2-4 contro-break del Fast Car con 4 gol di fila, Bagnardi, Zouaghi, Baglio e Lanciotti per il 6-4; per il Tabacchi Zullo, rigore di Casoni, conclusione velenosa di Rizzato e tripletta di Colletto, il Fast Car si classifica al 1° posto per la migliore differenza reti. Pareggio, 5-5, anche tra Autofficina Lodi e Irruentes, sempre avanti il Lodi grazie alle reti di Romano, Perina, doppietta di Bentivoglio e Lodi; poker di Marino e rete del provvisorio 3-3 di Vancini per gli Irruentes.

Il Bar la Coccinella si aggiudica il big match contro l’Osteria Strabassotti e chiude a punteggio pieno il Girone B. Bolide sotto la traversa di Maestri da schema da calcio d’angolo e doppietta di bomber Sgargetta per il 3-0 ad inizio ripresa, l’Osteria Strabassotti segna su rigore con Corazza e con Nardini su assist di Rosini, ma finisce 2-3. Primi 3 punti per il Seven & Montebello, 11-5 al Villaregia, tripletta per Cioffi, doppiette di Vilardi, Montosi e Villani.

La Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna sconfigge anche il Carni e Sapori e chiude a punteggio pieno il Girone C: Santone che chiude il triangolo con Nardin, raddoppio di Taddia con un tocco da centro area, 3-0 di Nardin su assist di Taddia, doppietta di Giavara che riapre il match, all’ultimo respiro, palo di Menichelli e palla che arriva a Nardin, piattone del definitivo 4-2. Con il 5-1 al Gsq l’Hurly Burly sale al 2° posto, la sblocca Nigrisoli, tripletta di Spettoli e timbro di Bersanetti. Nel Girone D dopo il pareggio iniziale contro l’Amedeo Barber Shop e il 4-0 nel 2° turno al Bello Immobiliare maturato negli ultimi 10 minuti con le firme di Mariani, doppietta, El Ghana e Placido, finalmente una vittoria convincente del Magik Pizza: 10-5 alla Termogas, triplo Venturoli e doppio Kupsi. Finisce 2-2 tra Bello Immobiliare, Cobianchi e Frighi, e Amedeo Barber Shop, Franchini e Hendali. Primo il Magik Pizza, Amedeo 2° con 5 punti, 3° il Bello Immobiliare a quota 4.