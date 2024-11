Barbuti firma il gol: un punticino per il Prato

Prato

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Preci, Diana, Galliani, Girgi; Limberti (dal 90’ Scarafoni), Remedi, Marino (dal 72’ Alessio Rossi); Marigosu (dal 66’ Romairone); Magazzù (dal 90’ Conson), Barbuti (dal 66’ Moreo). All. Mariotti.

Riccione (4-3-3): Kiri; Pericolini (dal 72’ Mezzasoma), Santoni, Madonna, Barsotti (dal 90’ Carbonara); Likaxhiu, Ricozzi, Diambo; Mariani (dal 76’ Napolitano), Mbakogu, Sollaku (dal 64’ Bontempi). All. Beoni.

Arbitro: Wael Abu Ruqa di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Valeria Spizzuoco di Cagliari e Cristiano Rosati di Roma 2.

Marcatori: Barbuti al 10’, Likaxhiu al 39’. Note: 400 spettatori circa. Ammoniti Pericolini e Diambo. Espulso Remedi. Recupero 1’ pt, 5’ st.

E’ tabù Lungobisenzio per il Prato. I lanieri mancano ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale sul campo amico. Nel match valevole per l’11ª giornata del girone D di serie D, i biancazzurri pareggiano 1-1 con lo United Riccione. Un risultato questo che lascia la formazione allenata da Marco Mariotti in zona playout. L’inizio di partita è promettente: dopo cinque minuti, Kiri esce a farfalle su un cross dalla sinistra, ne approfitta Barbuti per colpire di testa, ma la palla non entra in porta. Passano altri due giri di lancette ed è di nuovo Barbuti ad avere la palla buona grazie al servizio di Girgi: da posizione invitantissima, il numero 79 mette la sfera clamorosamente fuori. L’attaccante di casa si riscatta però al 10’, quando viene lanciato in profondità da Girgi e beffa Kiri. Per assistere al primo tentativo degli ospiti bisogna attendere il 23’, con la conclusione di Sollaku (deviata) che si spegne sul fondo. Al 27’ invece ecco un’incertezza di Fantoni sul traversone di Mbakogu: il classe 2004 si lascia sfuggire il pallone, ma per fortuna del Prato il tap-in di Mariani termina alle stelle. Al 35’ i locali sfiorano il raddoppio: Barbuti strappa il pallone ad un difensore del Riccione, serve Marigosu che a botta sicura vede il proprio tiro respinto sulla linea da un avversario. Stesso destino per la ribattuta di Marino. Al 39’ ecco la doccia gelata per Remedi e compagni: Fantoni è tutt’altro che sicuro sul destro (non proprio irresistibile) di Mariani e per Likaxhiu è un gioco da ragazzi firmare l’1-1.

La ripresa si apre con il pericolo portato da Diambo, sulla cui conclusione è decisivo Fantoni. La truppa di Mariotti replica con un lancio lungo di Diana per Magazzù, che non riesce a superare Kiri. Kiri che al 59’ compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Barbuti sugli sviluppi di un angolo. Con il passare dei minuti e dopo i cambi operati da due tecnici la partita si spegne e nel rush finale il Prato resta in 10 per l’espulsione all’88’ per doppia ammonizione di Remedi. Fantoni dice di "no" alla punizione di Ricozzi e così l’incontro finisce senza né vincitori né vinti.

Francesco Bocchini