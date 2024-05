Basket A2 donne: domani gara 1 di semifinale con Costa Masnaga. Lazzaro carica la Galli: "Vogliamo il blitz»

SAN GIOVANNI

"Siamo pronte, motivate e fiduciose per fare bene a Costa Masnaga. Una gara molto delicata e difficile, ma se riusciremo ad interpretarla come sappiamo, e lo credo e spero, potremo farcela" annuncia la vice capitano Maria Flora Lazzaro (nella foto), sangiovannese ‘doc’ insieme a Marta Rossini, due elementi base e bravissime dello schieramento di coach Josè Ignacio Fernandez Garcia.

Ancora la play Lazzaro: "Certo, se potevamo giocare in casa questa prima gara di semifinale, tutto sarebbe stato diverso. Ma, ribadisco, siamo talmente in forma e col morale altissimo, che potremo fare una buonissima gara. Ovviamente se partiamo bene in difesa. Sta tutto qui, iniziare bene subito. Una vittoria in trasferta la vogliamo fortemente. Ripeto che sarà dura, ma sono ottimista, come del resto tutte le mie compagne".

Nel roster torna la guardia-play l’infortunata Elena Streri, una giocatrice che può dare un fortissimo contributo alla squadra. La partita, prima gara della semifinale fra Costa Masnaga e Polisportiva Galli si giocherà domani alle ore 18, alla Palestra Comunale di Costa Masnaga.

La gara di ritorno avrà luogo giovedì 16 maggio alle 18 al Palagalli.

L’altra semifinale fra Derthona e Treviso in scena in casa delle alessandrine, alle ore 18.

Garcia ha sottoposto le stellate gialloverdi del patron Salvatore Argirò ad allenamenti intensi, anche doppi, perché vuole che la squadra con la Costa Masnaga risponda bene alle sue sollecitazioni ed ai consigli tecnico-tattici. Ignacio ribadisce: "Non mi stanco di ripetere che queste partite si vincono sui nervi. Per il resto siamo prontissimi ad affrontare il quotato avversario".

Giorgio Grassi