Basket b interregionale. Olimpia Castello,. Gianninoni non basta con la Sangiorgese

SANGIORGESE

75

OLIMPIA CASTELLO

61

SANGIORGESE: Testa 14, Costa 7, Venier 13, Braccagni 5, Bianchi 8, Carnovali 20, Esposito 2, Gozo ne, Merighi, Maestroni, Toso 6, Dell’Acqua. All. Arosio.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 3, Costantini 6, Castellari, Ferdeghini 6, Grotti 2, Gianninoni 22, Salsini 1, Dieng 8, Adeola 4, Galletti, Zanetti, Zhytaryuk 9. All. Giordani.

Arbitri: Di Luzio e Nespoli.

Note: parziali 15-16; 39-23; 63-41.

Inizia con una sconfitta il giro di boa dell’Interregionale lombarda della Vifermeca Olimpia Castello, che cade sul parquet della regina Sangiorgese pur aggiudicandosi due parziali (primo e ultimo quarto) e comunque figurando meglio del -35 occorso in avvio di campionato: per i castellani di coach ‘Lupo’ Giordani la testa va ora al penultimo turno del 2023, con la sfida di domenica alle 18 contro Sansebasket Cremona. Sugli scudi Jacopo Gianninoni, a referto con 22 punti: "Partita tosta fin dai primi minuti – dice –. Abbiamo cercato di rientrare un paio di volte senza mai riuscirci, purtroppo. Per quanto riguarda il mio ‘season high’ mi interessa poco, in quanto abbiamo perso e non siamo riusciti a portare a casa i 2 punti".

Le gare: Piadena-Ferrara 62-76, Nerviano-Tigers Romagna 82-74, Cernusco-Fulgor Fidenza 58-63, Sansebasket Cremona-Social Milano 88-66, Sangiorgese-Olimpia Castello 75-61 e Bologna 2016-Pizzighettone 56-69. La classifica: Sangiorgese 20; Fulgor Fidenza 18; Pizzighettone 16; Bologna 2016, Sansebasket Cremona e Ferrara 14; Piadena 12; Nerviano 10; Social Milano e Olimpia Castello 8; Tigers Romagna 6; Cernusco 4.

Giacomo Gelati