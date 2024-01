Basket: serie "C" maschile. Bama, tutto in quarantott’ore

In quarantotto ore il Bama Altopascio si gioca molte possibilità di migliorare la propria classifica, in vista della fase "ad orologio" che, come noto, si giocherà al termine della regular season. Questa sera, alle 20.30, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, i rosablu ospitano Union basket Prato; mentre, sabato 20 gennaio, alle 21.15, giocheranno a Pistoia contro Bottegone S.Angelo.

Con i lungodegenti Dal Canto e Chiarugi ancora out e con le condizioni di Nieri da valutare, ci si aggrapperà ancora alla vena realizzativa di Barbarosa. Qualche segnale in attacco c’è stato e, sul parquet della capolsita Costone Siena, è arrivata una sconfitta più che onorevole. Ma prima bisognerà pensare al giovane team laniero che, stasera, arriverà in Valdinievole con 12 punti, classifica discreta (il Bama ne ha 8) e che, all’andata, prevalse su Bini e compagni all’overtime.

Sono le squadre che segnano meno di tutte: 69 di media i punti del Bama, 72 ad ogni allacciata di scarpe per i pratesi. Poi, sabato sera, sfida con il Bottegone, a quota 10. Giova, a questo punto, ricordare la formula di questo torneo, complicata come un’ equazione di Fibonacci e resa astrusa dalla nota riforma dei campionati. In pochissimi la conoscono.

Vediamo di fare chiarezza. Le prime quattro classificate al termine della regular season in "C" unica, vengono ammesse ai play-off per la "B" interregionale. La franchigia di Altopascio è staccata di quattro vittorie, attualmente, dal quarto gradino, l’ultimo utile. Il team del presidente Sergio Guidi deve disputare, compresa quella di stasera, cinque gare. Quindi l’esclusione dalle prima quattro è quasi matematica.

Le compagini che si classificheranno dal quinto all’undicesimo posto – le squadre sono undici, campionato "zoppo", quindi il Bama dovrà anche riposare, ecco perché sono cinque le partite per i rosablu – , faranno la cosiddetta "fase di qualificazione", termine elegante per dire play-out salvezza. Due gironi da sette club ciascuno, andata e ritorno e risultati della prima parte che saranno "portati dietro" per stilare i piazzamenti. Si giocherà con le società dell’altro raggruppamento.

Al termine della seconda fase di qualificazione, le squadre classificate ai primi due posti di ogni girone saranno ammesse alla serie "C" unica 2024/2025 e, quindi, salve. Quelle classificate dal terzo al sesto posto, disputeranno, invece, ulteriori play-out per la permanenza in serie "C" unica 2024/2025. Chi, invece, si piazzerà al settimo ed ultimo posto di ogni girone, retrocederà in Divisione Regionale "1", la vecchia serie "D" che ora ha varie declinazioni.

La strada è lunga, ma i rosablu avrebbero ancora chances. Per questo servirebbero due vittorie: perché sia Union sia Bottegone, sicuramente, si troveranno nelle fasi successive ancora contro Bini e compagni a battagliare per una salvezza ancora possibile per il Bama, mai retrocesso sul campo nella sua storia.

Massimo Stefanini