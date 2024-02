Basta Fontanelli al Gambassi. Il Ponte a Cappiano si riscatta

In Prima Categoria il Gambassi ha la meglio sul Novoli, vincendo in casa per 1-0 grazie alla rete di Fontanelli al 32’ su assist di Borgognoni. Una partita accesa e vivace, sottolineata dall’espulsioni di Salerno (Gambassi) e Castrogiovanni (Novoli). Con questa vittoria i locali si portano nuovamente vicini alla zona play-off. Nel girone D di Seconda Categoria il Ponte a Cappiano riscatta la manita della scorsa settimana vincendo per 3-2 contro il Casciana Termelari grazie a una doppietta di Becherucci, al suo 15esimo centro in stagione, e a un gol di Covato.

Con questo successo continua la rincorsa al primo posto che dista al momento 6 punti. Nello stesso girone crolla invece l’Aurora Montaione che perde in casa per 3-1 contro l‘Acciaiolo, terza forza del campionato.

Il girone F si apre con la super goleada del Monterappoli che in casa travolge per 5-0 il Mezzana. Una gara già confezionata nei primi 45’ di gioco che si chiudono sul 2-0 in favore dei locali grazie ai gol di Kodraziu e di Scappini. Nella ripresa il discorso non cambia, gol di Scappini, Kodraziu, e Malpici che sigla il definitivo 5-0. Cede invece il Santa Maria che sul campo della capolista Daytona crolla per 3-1 a causa di una super tripletta di Kabir. I gialloblu restano per 2 punti ancora fuori dalla zona play-out.