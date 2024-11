Battuto l’Urbania in rimonta: "Il Tolentino ha carattere"

"Una vittoria che volevamo a tutti i costi arrivata con un’altra rimonta di carattere di questa squadra che ci crede sempre fino alla fine. Dedichiamo la vittoria al presidente e ai tifosi che anche oggi sono stati encomiabili". Commenta soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, il successo sull’Urbania. Le reti sono state realizzate nell’ultimo quarto d’ora da Lovotti e Badiali. Per i cremisi è stato sfatato il tabù casalingo dopo le prime partite avare di punti. "Con questi tre punti iniziamo a trovare continuità, aspetto in cui finora eravamo mancati, - dice il tecnico cremisi – la fiducia di tutto il gruppo è sempre stata molto alta, ma le vittoria aiuta ancor di più. La squadra oggi ha fatto l’ennesima grande prestazione del campionato, non mollando neanche dopo il gol subito". Il Tolentino nel primo tempo ha subito la fisicità dell’Urbania, sapendo soffrire e resistere, prima di giocare poi una ripresa di livello. "L’Urbania – dice Passarini – è tra le formazioni più forti incontrate e nella prima frazione lo ha dimostrato, bravi noi poi nel secondo tempo a reagire e a saper sfruttare il momento favorevole dopo il pareggio per trovare il gol da tre punti". Per la squadra di Passarini è la seconda vittoria di fila che rilancia le ambizioni cremisi dopo un inizio altalenante. "La gara ci trasmette più fiducia per il futuro, - afferma - perché abbiamo dimostrato di meritare un risultato contro una delle squadre più solide del campionato".

Marco Natalini