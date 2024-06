Beach soccer Serie A. Il Riccione 1926 sulla sabbia. Domani l’esordio in campionato

Non solo calcio sull’erba, ma anche sulla sabbia. Nasce il Riccione 1926 Beach Soccer e lo fa partendo dai piani alti, dalla serie A. Tutto questo grazie ai diritti per la partecipazione al campionato di serie A acquisiti dal Romagna Beach Soccer. "Si tratta di un progetto di brand identity per il territorio che nasce con la volontà – spiega il patron del Riccione 1926, Roberto Carnevali – di rappresentare al meglio lo spirito e la vocazione all’ospitalità di Riccione con un grande ritorno di immagine per la Perla verde. Il Riccione Calcio 1926 è legato fortemente con la sua dirigenza, il settore giovanile e la sua prima squadra alla Perla verde e con il progetto beach soccer vogliamo rappresentare al meglio la nostra città prendendo parte al campionato di serie A Figc-Lnd. Preziosissima l’opportunità di prevedere come base dell’attività il campo da beach soccer allestito sulla spiaggia del Club del Sole, a cui va il nostro grande ringraziamento, adiacente alla zona 12".

I riccionesi faranno il loro esordio domani a Gaeta, poi la Coppa Italia il 27 giugno a Messina, e ancora in campionato a Paestum (5 luglio) e Lignano Sabbiadoro (18 luglio). Gli avversari da affrontare saranno Lazio, Cagliari, Naxos, Brancaleone, Vastese, Sicilia, Genova, Chiavari e Terracina. Un calendario impegnativo ma che i biancazzurri affrontano con grande entusiasmo e la voglia di rappresentare al meglio la città di Riccione dopo le prime partite di allenamento dei giorni scorsi con la presenza anche della squadra di St.Tropez. Le partite di campionato saranno trasmesse in live streaming dal canale ufficiale youtube della Lega nazionale dilettanti. Dazn seguirà con le proprie telecamere la serie A e la Coppa Italia con una nuova sezione in app dedicata al Beach soccer dove rivedere le sintesi delle giornate di gara, le migliori giocate e i goal più belli. "Come amministrazione non possiamo che sottolineare con orgoglio l’importanza di avere una squadra nella massima serie del beach soccer – l’assessore allo Sport di Riccione, Simone Imola – Si tratta di una disciplina sportiva che si sposa perfettamente con l’immagine della nostra città, così solare, dinamica e divertente, che potrà così essere promossa attraverso le piattaforme digitali e in televisione. Una grande in bocca al lupo alla squadra".