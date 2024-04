Beach soccer. Zè Lucas rimane alla Farmaè VBS. Corosiniti avrà ancora il brasiliano

Arriva un’altra riconferma importantissima nella squadra della Farmaè Viareggio Beach Soccer che affronterà l’imminente stagione 2024 sulla sabbia. Il tecnico Francesco Corosiniti potrà contare ancora su Zè Lucas. Prosegue infatti il rapporto tra il 33enne campione brasiliano e la società bianconera, cominciato nel 2019. Nelle quattro stagioni viareggine, Josè Lucas da Cruz de Oliveira ha messo a segno complessivamente 69 gol, di cui 22 nel 2023, assicurando un contributo determinante per la conquista dello scudetto (dopo le finali del 2019 e del 2022). A febbraio Zè Lucas ha trionfato al Mondiale con la Nazionale carioca, vittoriosa nel match decisivo proprio contro l’Italia di altri cinque giocatori della VBS (Andrea Carpita, Tommaso Fazzini, Alessandro Remedi, Gianmarco Genovali e Luca Bertacca). A prescindere dalle cifre e dalle rimarchevoli qualità tecniche, Zè Lucas si è fatto apprezzare per la dedizione e l’attaccamento alla maglia, conquistando l’affetto e la stima della società, dei compagni e dei tifosi. Tutti dalle parti del Bagno Flora non vedono l’ora di riaccoglierlo per la nuova annata, al via a breve. La rosa a disposizione di Corosiniti prende sempre più forma dopo le conferme già ufficiali dei 5 azzurri, del portoghese Léo Martins, del secondo portiere Gianni Santini, di Matteo Ghilarducci e la promozione in prima squadra di Lorenzo Rombi. Chi invece ha lasciato il Viareggio è Fabio Pugliese, approdato al Pisa con pure Luca Remedi raggiungendo i fratelli Simone e Stefano Marinai.