Dopo i playoff. Biancorossi pronti al mini-ritiro al grand hotel di Riolo Terme

"Martedì e mercoledì della prossima settimana il comune Di Riolo Terme si tinge di biancorosso". Ad annunciare che in quei giorni il Rimini sarà da quelle parti è Corrado Della Vista, l’albergatore riminese d’adozione che, da qualche tempo, ha aggiunto alla sua ’famiglia’ di alberghi anche il Grand Hotel Terme Riolo. Dove "il Rimini Football Club – scive in un post sui social – si dedicherà due giorni di mini ritiro con tutto lo staff. Il Grand Hotel Terme Riolo e tutto il parco Terme di Riolo sono pronti per ospitarli e coccolarli, nell’attesa che si definisca il futuro e una piccola riflessione su quello che si è fatto. Mercoledì non mancherà un amichevole sul campi di Riolo". Intanto, però, in casa Rimini il futuro ha iniziato a marciare a grandi passi e chissà se martedì e mercoledì della prossima settimana a Riolo Terme quello staff biancorosso raccontato da Della Vista sarà capitanato da Emanuele Troise, il tecnico che il club di Piazzale del Popolo ha appena salutato.

Come è improbabile, a questo punto, che l’allenatore campano partecipi alla feste di fine stagione in programma domenica della prossima settimana al Coconuts.

Quando, magari, il Rimini potrebbe già aver annunciato un nuovo timoniere e Troise, ipoteticamente, già trovato una nuova sistemazione. Insomma, qualcosa evidentemente non ha funzionato nel mettere insieme festeggiamenti e programmazione per il futuro. Poi, chissà, Troise magari potrebbe decidere di festeggiare comunque i traguardi raggiunti in questa sua avventura. Ma oggettivamente è difficile credere che andrè esattamente così.