Beffa Follonica Gavorrano. Col Terranuova è solo 2-2

Beffa finale per il Follonica Gavorrano, che subisce il gol del 2-2 su calcio di rigore nei minuti di recupero e vede sfumare una meritata vittoria. Prima frazione che tarda ad infiammarsi, con le due squadre che nel primo quarto d’ora pensano più a studiarsi e con la prima occasione ad opera del Follonica Gavorrano che arriva proprio al 15’ con Bramante, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Al 23’ Souare penetra in area e calcia, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite. La prima occasione del Terranuova Traiana arriva al 26’, con Iaiunese che ruba palla a Scartoni e cerca la conclusione, non trovando la porta. Al 33’ l’arbitro estrae un cartellino rosso ai danni di Pino per reazione su Bega, i ragazzi di Masi costretti a giocare il resto della gara in 10.

Ma il Follonica Gavorrano non si scompone e due minuti più tardi trova il gol: Bramante dalla bandierina pesca Kondaj in area, il centrocampista in rovesciata batte Timperanza e porta i biancorossoblù in vantaggio con un bellissimo gesto in acrobazia. Al 42’ ci prova dalla distanza Tatti, la sua conclusione è forte ma imprecisa. È l’ultima occasione della prima frazione, che si chiude sull’1-0 per il Follonica Gavorrano. Al 12’ della ripresa Bramante cerca la conclusione dopo un bel dribbling al limite dell’area, palla fuori. Al 17’ il Terranuova Traiana trova il pari dopo un errore difensivo della retroguardia biancorossoblù: Petrioli riceve palla da Marini e dal centro dell’area, tutto solo, trova la conclusione vincente.

Bramante ci prova poi due volte al 25’ dal limite: prima trova una clamorosa traversa, poi spedisce fuori di un soffio. Errore di Timperanza al 28’, Souare gli ruba palla e serve Tatti, che dal limite non trova la porta. Al 32’ Bramante direttamente da calcio piazzato trova il palo esterno. Al 37’ il Follonica Gavorrano trova di nuovo il vantaggio: Bramante dialoga con Kondaj e calcia verso la porta, battendo Timperanza già a terra dopo il primo tiro di Kondaj. Al 45’ Antonini sventa un tiro di Marini destinato all’angolino, poi al 48’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Terranuova Traiana tra le proteste biancorossoblù: dal dischetto Bega non sbaglia e trova il gol del pari, con al gara che termina così sul 2-2.