Bellini è pronto a ritornare tra i Leoni da titolare: "Ghiviborgo? Dovremo rendergli la vita difficile"

Più di due mesi di stop per infortunio (una frattura al quinto metatarso del piede sinistro) e poi il rientro nei ranghi. Uno spezzone a Livorno e un altro domenica scorsa, sempre nella ripresa, con il Trestina allo Stefano Lotti. Leonardo Bellini (foto), attaccante che dalla primavera 2021 è in forza ai Leoni di Stefano Calderini, potrebbe anche ricandidarsi a una maglia da titolare nel Poggibonsi, che si prepara ad affrontare in casa il Ghiviborgo, domani alle 14,30. Sulle fasi di recupero, tra la fisioterapia e la ripresa del percorso in campo, Bellini spiega: "Tempi pienamente rispettati da quel 28 ottobre, quando mi trovai costretto a uscire in anticipo dal rettangolo nella gara casalinga con il San Donato Tavarnelle. Non sono emerse complicazioni a livello fisico, mi ritengo soddisfatto. Certo, non posso ancora considerarmi al cento per cento della forma, ma per adesso sono contento della fiducia che mi ha dato il mister permettendomi di disputare un paio di tranche di incontri, fin dal giorno del mio ritorno tra gli effettivi".

La speranza è chiara: "Ritagliarmi a poco a poco ancora dello spazio nella squadra". È il momento di concentrarsi sull’impegno con il Ghiviborgo del tecnico Lelli: "Una formazione molto giovane e allo stesso modo abile a esprimere un ottimo calcio, forse il migliore nel girone E di serie D. Toccherà a noi il compito di rendere la vita difficile ai prossimi ospiti, cercando di interpretare al meglio il confronto". Un Poggibonsi dalla diversa fisionomia, dopo il calciomercato invernale: "I nuovi ingressi sono dei bravi ragazzi, ancor prima che ottimi calciatori. Entrare in questo gruppo è anche facile per le qualità dell’ambiente".

Gli obiettivi per l’immediato? Un Poggibonsi che ambisce a raggiungere quanto prima la quota necessaria per la salvezza? "Penso che gli innesti di dicembre, capaci fin dall’inizio di mettersi a disposizione, possano offrire un importante contributo, in modo che il Poggibonsi – conclude Bellini – arrivi a costruire un bel collettivo e a realizzare qualcosa di valido per i colori".

Paolo Bartalini