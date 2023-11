Benedetti manda in orbita. Seravezza tiene il 2° posto

Si è regalato una domenica al cardiopalma il Seravezza di Christian Amoroso, sempre trascinato da quel killer dell’area di rigore che risponde al nome di Lorenzo Benedetti. La sua doppietta stendi-Trestina (con gol-partita realizzato al 96’) ha ulteriormente alzato il morale già alle stelle dei verdazzurri mandando in orbita l’entusiasmo di una piazza che si gode il meritato secondo posto solitario in classifica (con otto vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime undici giornate di campionato).

L’esplosione del “Buon Riposo“ al momento della rete del bomber nell’ultimo istante di gara ha fatto salire il volume dello stadio a livelli forse mai toccati prima (esultanze così dalle parti dell’impianto di Pozzi non si sentivano dai due derbyssimi pieni di gol contro il Real Forte Querceta: dal 3-3 di Andrei del dicembre 2019 e poi dal 4-3 di Vanni del maggio 2021).

Il tecnico Amoroso commenta così il 2-1 sullo Sporting Trestina: "La nostra vittoria credo sia stata strameritata anche se poi in realtà è arrivata in un modo da togliere il fiato. Loro l’avevano pareggiata al 93’ con l’unico mezzo tiro che hanno fatto verso la nostra porta. Fosse finita 1-1 sarebbero stati due punti persi ingiustamente. E sarebbe stato un grosso problema per noi. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Ormai abbiamo capito che le squadre che vengono qui ad affrontarci pensano solo a cercare di distruggere il nostro gioco e costruiscono poco, stando con quasi tutti gli uomini sotto la linea della palla. Quindi da parte nostra ci vuole calma, pazienza e varietà di soluzioni per provare a scardinare le arroccate difese avversarie con modalità sempre alternative. Al tempo stesso però dobbiamo imparare anche ad essere più cinici. Le occasioni che creiamo vanno sfruttate prima quando ci capitano. Il fato stavolta ci ha premiati. Sono 3 punti che ci danno tanta ulteriore carica per il modo in cui ce li siamo presi".

Il bomber Benedetti si gode il momento: "Ho avuto un po’ di problemi fisici e per due volte la febbre. Adesso sto meglio e ho rimesso minutaggio nelle gambe. Il gol al 96’? Nella spizzata di Coly ci credevo. Su quella palla ci sono andato di puro istinto portandola via al difensore".