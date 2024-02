Beoni junior: "Caro babbo, così ti batto"

di Giustino Bonci

Loris Beoni, il nuovo tecnico dell’Aquila, non si è presentato con la bacchetta magica. Ha le credenziali giuste però per dare al gruppo fiducia, serenità e competenza professionale. Domani alle 14,30 il primo banco di prova, il confronto diretto di Poggibonsi per l’allenatore scudettato nel 2020 con la Juventus di Maurizio Sarri. Fin dal contatto iniziale con Lischi e compagni il tecnico aretino ha affermato di voler "lavorare sulla testa, l’autostima e la consapevolezza dei calciatori di avere i mezzi per risalire la china, oltre che sulle gambe". L’allenatore dei valdarnesi torna, peraltro, allo stadio intitolato a Stefano Lotti che ben conosce per aver indossato la maglia giallorossa nella stagione di serie D 1985-86 segnata dalla tragica scomparsa di due calciatori senesi, Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai. E per Loris la gara all’orizzonte non avrà solo un valore speciale perché coincide con il ritorno in panchina dopo quattro anni ma per la sfida in famiglia con il figlio Michele, il vice di Stefano Calderini, il tecnico del Poggibonsi, peraltro ex aquilotto.

Avvicinandosi il duello con il babbo proprio Michele gli ha dedicato sul sito ufficiale del club un messaggio pieno d’affetto: "Sarà una gioia per me – ha dichiarato Beoni junior – rivedere mio padre a bordo campo, sebbene da avversario. Gli sono stato sempre accanto in ogni momento e mi sento fiero sportivamente parlando di ritrovarlo nel rettangolo verde, il nostro mondo". Sulla partita, poi, ha aggiunto: "Non sarà facile ma vogliamo vincere. Ci attendiamo un agguerrito. Anche noi, tuttavia, non siamo da meno per raggiungere prima possibile l’obiettivo primario della salvezza e in seguito pensare ad alzare l’asticella". Fair play, dunque, tra congiunti senza dimenticare le necessità di classifica e di puntare su entrambi i fronti al bottino pieno. Quali allora le scelte di Beoni senior per l’incontro d’esordio come nocchiero rossoblù? Due le assenze da colmare per squalifica, Bontempi e Lucatuorto, e dovranno essere verificate le condizioni di Pardera e Boncompagni, gli infortunati nel derby con il Figline.

Domenica scorsa, poi, era rimasto ai box anche il 2005 più utilizzato dall’ex tecnico Calori insieme a Lucatuorto, ovvero Virgillito. Se quest’ultimo non dovesse recuperare l’under prescelto più accreditato è Quaresima. Non si prospettano, per il resto, particolari rivoluzioni di assetto e uomini. Un paio di aquilotti, capitan Lischi e l’altro ex di turno Muscas, essendo tra i più esperti, saranno i punti fermi della squadra.