Bianchimano squalificato. Il 2025 della Fermana e la nuova era di Brini

Primo giorno dell’anno in campo per la Fermana edizione 2.0 per quanto riguarda la stagione 2024-2025, ovvero quella con alla guida mister Fabio Brini. Per lui un girone di ritorno intero per incidere direttamente sulla stagione canarina, vissuta al momento nelle zone basse della classifica. Una situazione che vede in classifica 14 punti (16 sul campo) che non possono assolutamente bastare nel girone di ritorno per mantenere la Serie D. Serve assolutamente alzare la media punti in un girone di ritorno che prenderà il via domenica con la Recanatese e che in avvio vedrà ben tre derby decisamente tosti per i canarini: dopo la sfida ai leopardiani, ecco la trasferta al Del Conero (match amarcord proprio per mister Brini) e poi la sfida casalinga all’Atletico Ascoli.

Ma intento ieri allenamento intenso alla Cops che sarà teatro delle sedute di allenamento per questa settimana da parte dei canarini, unica eccezione la rifinitura di sabato al Bruno Recchioni per prendere confidenza con lo stesso. Dal punto di vista tattico la variazione sul tema è data dal 4-4-2 che il tecnico elpidiense sta provando dal suo arrivo e che per la sua prima uscita vedrà l’assenza obbligata di Bianchimano, fermo per squalifica. Non certo una buona notizia considerando l’impatto che l’attaccante ha sia in termini di gol che di presenza in campo in questa prima parte di stagione. Possibile che si vada verso una coppia più di movimento come quella formata da D’Agostino (non il massimo il suo esordio contro il Castelfidardo, durato appena un tempo) e da Sardo che ha dato vivacità al reparto avanzato in corso d’opera proprio nell’ultima sfida.

Per il resto scelte che vanno ancora fatte anche perché. Proprio come detto da Brini, fino al venerdì precedente alla gara si lavorerà sulla testa e sulla motivazione della squadra che deve ritrovare entusiasmo. Per analizzare gli aspetti tattici ci sarà tempo nei giorni pre gara perché come sottolineato servono "semplicità e concretezza". Sul campo dunque lavora duramente la squadra per ritrovare certezze e solidità soprattutto difensiva dopo i sei gol subiti nelle ultime quattro giornate ma soprattutto da ritrovare c’è la confidenza con il Bruno Recchioni dove il successo manca dallo scorso aprile. Un intero girone di andata senza successi casalinghi è pesante. Ora l’obiettivo è svoltare in campo, in attesa anche di novità dal mercato.

Roberto Cruciani