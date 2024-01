Biancocelesti in crisi. La Pro Sesto non trova più la via del successo. Parravicini: "I ragazzi devono lottare sempre»

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Urge ricominciare a conquistare i tre punti per la Pro Sesto al fine di tirarsi al più presto fuori dalle zone di classifica più scomode del girone A della serie C. Dopo il pareggio a Fiorenzuola d’Arda, i biancocelesti domenica riceveranno però al Breda la corazzata Mantova in un match ad alto coefficiente di difficoltà. Mister Francesco Parravicini (nella foto) dice: "C’è grandissimo rammarico dopo la gara contro il Fiorenzuola, perché abbiamo sbagliato almeno tre palle gol che dovevano essere tramutate in gol. Detto questo, è possibile sbagliare ma c’erano tutti i presupposti per portare a casa i 3 punti. Ci dispiace, però bisogna crederci: ai ragazzi dico che in questo momento la differenza la fa il crederci o meno. Noi ci crediamo, siamo uniti: questa squadra si può salvare, dobbiamo essere positivi, testa alta perché è dura, ma se ci crediamo tutti assieme, possiamo raggiungere l’obiettivo".

"Dobbiamo - aggiunge l’allenatore - ripartire, allenarci bene questa settimana, cercare di recuperare qualche acciacco dopo gli infortuni di Fiorenzuola. Spero di recuperare anche chi è fuori. Manca l’episodio favorevole, che ci possa portare a recuperare quella fiducia che avevamo e che dobbiamo continuare ad avere. Dobbiamo crederci nella possibilità di ritrovarla: ci dobbiamo preparare bene per la prossima partita in questi giorni".

Luca Di Falco