Bianconeri di scena al Muzi: torna Gorini al posto dello squalificato D’Angelo. Scontro diretto per il Sansepolcro a Orvieto. Bonura in attacco schiera Ferri Marini e Pasquali

SANSEPOLCRO

Prima di passare all’esame delle altre big del girone, il Sansepolcro si ritrova oggi a dover disputare uno scontro diretto, che non avrà ancora il sapore dello spareggio, ma che comunque mette sul piatto punti pesanti in palio. I bianconeri giocano oggi allo stadio Muzi contro l’Orvietana, avversaria che in classifica ha due punti in meno e che quindi sa di avere a portata di mano l’occasione per operare il sorpasso e rialzare la testa dopo tre ko consecutivi. Come sono cambiate le situazioni rispetto al match di andata dello scorso settembre: se non altro, allora c’erano in panchina Silvano Fiorucci e Andrea Bricca, adesso la sfida vede di fronte Antonio Rizzolo e Marco Bonura. I locali, caduti nel finale domenica scorsa ad Altopascio, recuperano per l’occasione il difensore Congiu e nel contempo debbono rinunciare a Labonia, altra pedina della retroguardia; in forse il centrocampista offensivo Proia, alle prese con un affaticamento muscolare.

Nel Sansepolcro non ci sarà lo squalificato D’Angelo e allora Gorini è pronto a riprendere il suo posto, ma per il rispetto della regola inerente ai sottoquota dovrà sacrificarsi Mariucci in favore di Del Siena sull’out di destra del centrocampo nel 3-5-2 che Bonura ha intenzione di riproporre, con Pasquali e Ferri Marini in attacco.

I biturgensi sono in serie positiva da quattro turni, nei quali hanno messo insieme una vittoria e tre pareggi che permettono di muovere la classifica, anche se per mirare alla salvezza diretta (che comunque rimane a stretto tiro) debbono ora cercare l’impresa che conta.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

ORVIETANA (3-5-2): Marricchi; Vignati, Ricci, Siciliano; Caravaggi, Greco, Orchi, Fabri, Gomes; Marsilii, Santi.

All. Antonio Rizzolo.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Del Siena, Gorini, Fracassini, Piermarini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini (nella foto).

All. Marco Bonura.

Arbitro: Rompianesi di Modena.

Claudio Roselli