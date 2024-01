Big match al Polisportivo: "La Civitanovese farà bene"

"L’Osimana non perde da dieci turni, ma faremo una grande prestazione". Sono le parole di Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, sulla sfida odierna (fischio d’inizio alle 15 al Polisportivo), con i rossoblù costretti a vedersela con l’Osimana. I giallorossi di Sauro Aliberti, con 21 punti in classifica, sono una formazione in salute e sono reduci dalla vittoria casalinga ai danni dell’Urbania (2-0, ndr). "Sappiamo – dice Cicchi – della forza di questo avversario, d’altronde dieci risultati utili consecutivi testimoniano la bontà del gioco espresso dagli avversari, quindi dovremo stare molto attenti in ogni fase del match. Tuttavia noi siamo vogliosi di rilanciarci nella seconda parte del campionato dopo la delusione patita a Jesi. Sono convinto che faremo una grande partita".

Il tecnico Sante Alfonsi non potrà contare sugli squalificati Testa, Spagna e Buonavoglia. "Gli assenti? Conosciamo – chiarisce il direttore generale – il valore di quei tre giocatori, tuttavia credo fermamente nel gruppo e nello spogliatoio: sono certo che chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione".

Paolucci e compagni, secondi in classifica a quota 26 punti, non giocano dallo scorso 17 dicembre, quando furono battuti dalla Jesina in una partita dall’arbitraggio molto contestato. La scorsa domenica avrebbero dovuto sfidare l’Urbino ma la nebbia ha costretto al rinvio la gara (che verrà recuperata mercoledì alle 14.30). "Saremmo stati contenti – spiega Cicchi – se avessimo giocato domenica scorsa, per riprendere un po’ il ritmo partita. Adesso siamo secondi in classifica, anche se con una partita in meno, ma il nostro obiettivo è fare un girone di ritorno veramente buono, perché vogliamo restare nella zona alta della classifica e regalare gioie ai tifosi. Vincere oggi sarebbe importantissimo". La trasferta è vietata ai tifosi dell’Osimana.

