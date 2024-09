Big match alla Pistoiese Steso il Ravenna

PISTOIESE

1

RAVENNa

0

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Donida (36’ st Mazzei), Polvani, Bertolo; Diodato (26’ st Cuomo), Greselin (45’ st Larhrib), Grilli, Basanisi (14’ st Caponi), Kharmoud; Sparacello, Pinzauti (14’ st Tascini). A disp. Lagonigro, Dibenedetto, Cardella, Balleello. All. Giacomarro

RAVENNA (3-5-2) Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Rrapaj, Biagi (14’ st Mandorlini), Rossetti, D’Orsi (30’ st Lordkipanidze); Nappello (21’ st Guida), Lo Bosco (16’ st Manuzzi). A disp. Galassi, Mauthe, Guida, Agnelli, Drapelli, Fiori. All. Antonioli

ARBITRO Bortolussi di Nichelino

MARCATORE Cuomo al 28’ st

PISTOIA

La Pistoiese batte un colpo, e che colpo! Nel pomeriggio più importante di questo avvio di stagione gli arancioni non falliscono la prova del nove contro il quotato Ravenna e portano a casa col punteggio di 1-0 una vittoria che, come si dice, vale ben più di tre semplici, ma comunque importanti, punti. Una gara tanto sentita (vedi lo striscione dei tifosi ospiti: "Campo neutro a Pistoia: Aglianese-Ravenna") quanto criptica, quel del Melani, spaccata in due dall’intervallo che ha anche invertito il leitmotiv del match.

Nel primo tempo si è visto un Ravenna nettamente più brillante, preciso, rapido nella circolazione del pallone, anche se quasi mai realmente pericoloso tranne che in una circostanza. L’unico brivido di un primo tempo tutto sommato poco emozionante è arrivato infatti al 5’ quando Lo Bosco, a tu per tu con Cecchini, si è fatto ipnotizzare dal numero dodici arancione. Per il resto tanto possesso palla dei romagnoli e una Pistoiese impegnata a difendersi con un baricentro molto basso. Al rientro in campo però la sinfonia è cambiata completamente, con la squadra arancione decisamente più sul pezzo, sostenuta anche dai 1500 tifosi pistoiesi presenti allo stadio. L’Olandesina prima ha creato due nitide palle gol con Diodato, fermato dalla traversa, e con Grilli, stoppato sul più bello dal portiere avversario Fresia, alla fine migliore in campo dei suoi. Poi, dopo le prime sostituzioni effettuate da Giacomarro, la Pistoiese ha trovato la rete del vantaggio grazie a Cuomo, più rapido di tutti ad avventarsi su un pallone vagante in area piccola. Il gol del classe 2006 ha fatto esplodere il Melani, mettendo definitivamente in ginocchio un Ravenna mai pericoloso nei secondi 45’. La vittoria permette agli arancioni di guadagnare un paio di posizioni in classifica ma soprattutto di tornare in campo martedì con la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. La stagione è appena cominciata...

Michele Flori