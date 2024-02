Big match Il Corticella non si accontenta

BUDRIO

Il match di oggi contro la Pistoiese rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il Mezzolara di Romulo Togni. In caso di successo i biancazzurri manterrebbero quantomeno vive le ormai flebili speranze salvezza mentre un risultato negativo, pur trovandoci solamente alla sesta di ritorno, rischierebbe di compromettere forse definitivamente la stagione del team budriese.

Reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Fanfulla, capitan Malagoli e compagni occupano il penultimo posto a 15 punti e, oggi, terranno a battesimo il quarto stadio ‘casalingo’ di questo campionato. Dopo aver salutato il ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (i cui lavori di ristrutturazione si stanno protraendo) nel debutto in Coppa Italia contro il Ravenna e il ‘Magli’ di Molinella (scaduto l’accordo con il Comune) al termine del girone di andata, il Mezzolara ha disputato l’ultima sfida interna contro il Borgo al ‘Filippetti’ di Riale mentre oggi, alle 14,30, giocherà al ‘Galli’ di Imola. Se i biancazzurri non se la passano bene, la Pistoiese è più o meno sulla stessa barca: dopo una prima parte di stagione ‘normale’ che gli ha permesso di incamerare 27 punti, gli orange hanno dovuto liberare praticamente tutti i giocatori a causa di problemi societari e, dopo questo scossone, sono arrivate sei sconfitte. Per la band di Togni urge, dunque, una vittoria, sia per migliorare la propria classifica che per alzare il morale di una truppa che ha bisogno come il pane di una scintilla per evitare di retrocedere al termine della ventesima stagione consecutiva in serie D.