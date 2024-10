Bivio Certaldo e Fucecchio. Vincere per riemergere

Tra i match più interessanti dell’odierna sesta giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 15) c’è anche lo scontro diretto tra due delle tre formazioni del circondario. Al Comunale di Certaldo, infatti, i viola valdelsani ricevono il Fucecchio. Si tratta di una sfida tra due club invischiati nei bassi fondi della classifica – anche se la graduatoria è ancora molto corta –, con i padroni di casa che hanno un punto di vantaggio sui bianconeri (4 contro 3). I ragazzi di Marco Corsi devono riscattare il pesante ko di Cecina cercando al contempo di regalare la prima gioia ai propri tifosi. Al contrario il Fucecchio è ancora alla ricerca del primo successo stagionale in campionato, dove per altro finora ha segnato soltanto una rete, quella del giovane Geniotal nel pari interno contro il Montespertoli. E questo è abbastanza strano visto il potenziale offensivo dei ragazzi di mister Dell’Agnello. Gli ultimi due precedenti a Certaldo sono finiti in parità: 2-2 nel 2021-22 e 1-1 la stagione successiva.

Trasferta sulla carta decisamente proibitiva, invece, per il Montespertoli che è atteso dal Camaiore. I versiliesi sono infatti una delle grandi favorite per la vittoria del campionato e anche in questo primo scorcio di stagione non stanno deludente le attese della vigilia: imbattuti dopo cinque giornate con quattro vittorie e un pari, vetta della classifica insieme alla Pro Livorno Sorgenti, miglior attacco con 13 reti realizzate (più di due di media a partita) e a punteggio pieno finora nelle due sfide disputate in casa.

La squadra di mister Sarti arriva comunque dalla prima vittoria stagionale, maturata domenica scorsa al Molino del Ponte contro la Cuoiopelli e può contare sull’entusiasmo e la sfrontatezza dei suoi giovani terribili, soprattutto là davanti dove però è a rischio la presenza di bomber Vangi, uscito per infortunio proprio nello scorso fine settimana. A Camaiore, però, i gialloverdi non hanno mai vinto nei due precedenti (ko 2-0 lo scorso anno e 1-1 quello precedente).

Simone Cioni