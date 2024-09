Bivio Corticella e Progresso cercano punti

E’ giunta l’ora di fare punti per il Corticella. Ultimo in classifica a quota zero, in coabitazione con i ‘cugini’ del Progresso, il team di Michele Nesi è atteso dal match interno contro il San Marino. Un risultato positivo al ‘Biavati’ potrebbe permettere alla formazione biancazzurra di tirare una boccata di ossigeno mentre un ulteriore ko potrebbe aggravare ulteriormente la già di per sé complicata situazione di classifica. Trovandoci alla terza giornata, guardare più di tanto la graduatoria avrebbe poco senso, resta il fatto che il Corticella dovrà essere bravo a trovare il prima possibile la scintilla necessaria per iniziare a incamerare punti salvezza.

E’ vero che, per ciò che si è visto in campo, il team del ‘Biavati’ di punti avrebbe meritato di raccoglierne almeno uno, considerando che la sconfitta interna (2-3) arrivata al debutto contro l’Imolese è apparsa immeritata.

Discorso diverso per il ko (2-0) di sette giorni fa a Piacenza, maturato sul campo di una delle corazzate di questo girone D e per questo preventivabile. Ma se il Corticella, al momento, piange, l’avversario odierno del San Marino sembra non passarsela poi tanto meglio. Alla prima di campionato, il team del Titano ha rimediato una pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Tau Altopascio mentre domenica scorsa è arrivato un pareggio interno per 2-2 contro lo Zenith Prato. Numeri alla mano, la band di Nesi dovrà essere brava a sfruttare le evidenti lacune difensive palesate dagli avversari.