Blitz del Poggibonsi in trasferta contro il Livorno. Assist di Vitiello e gol firmato da Bigozzi

LIVORNO

0

POGGIBONSI

1

US LIVORNO (3-5-2): Biagini; Fancelli (60’ Goffredi), Brenna, Savshak (66’ Menga); Carcani, Nardi, Tanasa, Giordani, Curcio; Cesarini (14’ Cori), Tenkorang (60’ Sabattini). All. Favarin

POGGIBONSI (4-3-1-2): Pacini; Cecconi (78’ Cecchi), Borri, Martucci, Di Paola; Marcucci (82’ Barbera), Mazzolli, Camilli; Bigozzi (69’ Rocchetti); Vitiello (93’ Gistri), Purro (69’ Bellini). All. Calderini

Arbitro: Rossini di Torino

Rete: 48’ Bigozzi

Note: angoli 8-2, ammoniti Martucci, Brenna e Giordani, recupero 6’ e 5’, spettatori 2.148

LIVORNO – Blitz importante del Poggibonsi che vince in trasferta contro il Livorno. Allo stadio Armando Picchi i giallorossi passano grazie alla rete di Bigozzi in apertura del secondo tempo, servito da Vitiello. Mister Calderini schiera nel 4-3-1-2. Partono bene i giallorossi che si fanno vedere prima su corner e poi con un sinistro di Martucci, forse troppo centrale. Reagiscono timidamente i padroni di casa, orfani di Cesarini uscito anzitempo per infortunio, con Nardi e Tenkorang: attento Pacini e tutta la difesa del Poggibonsi. Alla mezz’ora clamorosa occasione in contropiede dei giallorossi con il diagonale di Vitiello che costringe il portiere amaranto Biagini a un gran colpo di reni. A fine primo tempo brivido per il Poggibonsi che subisce un’infilata di Tenkorang che, solo davanti al portiere, sbaglia. Dopo sei minuti di recupero si conclude senza emozioni la prima frazione di gioco. La ripresa riparte con il vantaggio del Poggibonsi con Bigozzi che, al minuto 48, appoggia a porta vuota un passaggio perfetto di Vitiello. Un freddo e cinico contropiede eseguito in maniera perfetta. La timida reazione degli amaranto permette ai ragazzi di mister Calderini di organizzarsi e gestire il vantaggio con serenità. I padroni di casa, invece, pericolosi soltanto da fuori area. Vitiello si veste da mattatore di giornata e, superata l’ora di gioco, sfiora il raddoppio con un bolide da fuori area che scheggia la traversa. Ordinati e sicuri, i giallorossi conducono alla perfezione il vantaggio senza sbavature e rischi addormentando la partita e portandosi a casa un risultato fondamentale.

Filippo Ciapini