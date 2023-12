Blitz della Pontremolese, la vetta è più vicina

SETTIMELLO

2

SAN MARCO AVENZA

1

SETTIMELLO: Testaguzza T., Diffini, Nodari, Thiam, Testaguzza I., Ussia, Lakti (75’ Traorè), Gambini, Orlandi (92’ Gasparrini), Calabretta, Oriti (63’ Ferrari). All. Giannini.

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Orlandi, Franzoni, Conti, Zuccarelli (88’ Granai), Aliboni, Dell’Amico, Cucurnia (63’ Doretti), Donati (71’ Pasquini), Smecca (63’ Mancini), Shqpy. All. Alessi.

Arbitro: Fantoni del Valdarno.

Marcatori: 70’ Shqpy (SM), 74’ Calabretta (SE), 85’ Ussia (SE).

SETTIMELLO – Una partita tirata e combattuta, a tratti anche accesa, che ha visto il successo dei fiorentini del Settimello, capaci con grinta e carattere di ribaltare in 10 minuti il risultato con due reti su palle inattive. Per la San Marco una sconfitta inopinata contro la penultima in classifica, un’occasione persa, che lascia l’amaro in bocca e qualche recriminazione nei confronti dell’arbitro che ha sorvolato nel primo tempo su un fallo in area nei confronti di Shqpy. La squadra di Alessi ha giocato con uno spregiudicato 4-3-3 puntando molto sulla velocità di Donati, Smecca e Shqpyi, che hanno messo in affanno più di una volta la difesa locale. Avvio frenetico con un’occasione per parte: la prima non sfruttata da Donati e, dall’altra parte, la respinta sulla linea di porta di capitan Zuccarelli su colpo di testa di Thiam. Al 40’ il fallo in area su Shqpy, ignorato. Nella ripresa al 56’ Aliboni di testa si vedeva respingere il tiro sulla linea da Nodari a portiere battuto. Ma la rete apuana giungeva al 70’ in contropiede con Shqpy abile a infilare rasoterra sull’uscita del portiere. Sembra fatta ma ecco la reazione del Settimello che pareggiava al 74’ su punizione di Calabretta e raddoppiava con Ussia di testa all’85’ su un’altra punizione di Calabretta.

Antonio Mannori