Samb-Notaresco 3-2, la fiera del gol

San Benedetto, 19 gennaio 2025 – La Samb vince contro il Notaresco e mantiene i nove punti di vantaggio sull'Aquila, prossimo avversario dei rossoblù.

La Samb passa in vantaggio con Moretti, bravissimo a girare di testa, in avvitamento, il cross di Zoboletti. Il Notaresco però è in partita e prima spaventa la Samb con un tiro di Sall, e poi Orsini si supera sul colpo di testa da corner di Ferri. Poco dopo, sempre da corner, la Samb salva sulla linea una palla che, deviata in mischia, sarebbe entrata in rete.

Al 28’, il Notaresco pareggia meritatamente: Infantino stoppa spalle alla porta e si gira in un fazzoletto battendo Orsini con un bel destro di volée. La Samb ha però sicurezza e qualità assoluti: lancio di Guadalupi di 40 metri, a scavalcare la diesa, stop di destro di Eusepi e gol di sinistro per il nuovo vantaggio rossoblù (decima rete personale per il capitano rivierasco).

Al nono della ripresa, Guadalupi, direttamente da calcio di punizione, colpisce il palo. Al 16’, Candellori conclude, Pappalardo non trattiene ed Eusepi viene atterrato in maniera più che sospetta dopo aver saltato il portiere ospite.

La Samb controlla nel secondo tempo e al 29’s.t. raddoppia: tiro di Kerjota, Pappalardo respinge ma Eusepi è rapidissimo a insaccare in porta con la punta del piede.

I rossoblù però si complicano il finale di gara, con il Notaresco che accorcia grazie a Loukaris, abile a insaccare un bell’assist di Sall.

Il tabellino

SAMB - NOTARESCO 3-2 SAMB (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Gennari, Orfano; Guadalupi, Candellori (27’s.t. D’Eramo); Kerjota (32’s.t. Battista), Moretti (42’s.t. Chiatante), Baldassi (19’s.t. Lulli); Eusepi (44’s.t. Sbaffo). A disp.: Grillo, Fabbrini, Toure, Tataranni. All.: Ottavio Palladini. NOTARESCO (3-5-2): Pappalardo; Sirimarco, Pulsoni, Ferri; Braccia (16’s.t. Agostini), Di Cairano (30’s.t. Loukaris), Arrigoni, Di Bartolo (37’s.t. Belli), Forcini (27’s.t. Intinacelli); Sale, Inantino. A disp.: Cervellera, Felici, Taddei, Ciutti, Alimenti. All.: Mattia Evangelisti. Reti: 8’ Moretti, 28’ Infantino, 34’ e 29’s.t. Eusepi, 45’s.t. Loukaris Arbitro: Vincenzo Hamza Riavi di Lovere (Stefano Orlando di Modena e Jonas Blondan Nkenkeu Teulam di Parma) Note: 5129 spettatori. Ammoniti: 4’s.t. Ferri e Gennari, 17’s.t. Baldassi, 22’s.t. Kerjota, 36’s.t. Di Bartolo. Angoli 7-7. Recupero 0’, 4’