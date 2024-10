Bolzan in Abruzzo. Fermana, a L’Aquila è il festival degli ex

La gara di domani a L’Aquila sarà uno degli incroci stagionali in assoluto con più ex in campo, ma non solo, per la Fermana in questa stagione. Partiamo proprio dalle due panchine perché gli incroci non mancano. E’ addirittura un doppio ex Ruben Dario Bolzan che in m aglia rossoblù ha prima giocato e poi allenato. Da giocatore nella stagione 2008-2009 in Eccellenza collezionando ben 23 presenze e una rete all’attivo. Ma non è stato l’unico passaggio da quelle parti visto che nella stagione 2020-2021 ci è tornato da allenatore per prendere il posto del dimissionario Roberto Cappellacci, che proprio cinque giorni fa è subentrato all’ex Fermana Andrea Mosconi sulla panchina del Giulianova. In quella stagione "post emergenza covid" Eccellenza che ripartì dopo una lunga sosta con sette squadre, una sola salì in D e fu il Chieti con l’Aquila che chiuse al secondo posto nonostante 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta ottenuta con Bolzan in panchina. Ma sulla panchina aquilana, al fianco d Giovanni Pagliari, c’è una vecchia conoscenza della Fermana come Gabriele Baldassarri.

Prima giocatore ad inizio anni 90’ in D e poi sulla panchina canarina a marzo 2021-22 dopo una stagione iniziata con Antonioli e proseguita con Riolfo. Furono play-out con il 2-0 di Viterbo che suggellò la retrocessione in D, poi "annullata" con il ripescaggio ottenuto in estate. E già in panchina incroci che non mancano. In campo L’Aquila può disporre di un centrocampo ipotetico a chiarissime tinte gialloblù. Partiamo dall’aquilano Giorgio Montini. 16 gettoni con un gol (al Menti di Vicenza) nella stagione 2019-2020, con qualche problema fisico di troppo prima del passaggio prima a Montegiorgio in D e poi il ritorno a L’Aquila. Ma chiaramente l’attenzione sarà tutta rivolta sui due ex più freschi, che hanno chiuso il loro percorso in maglia canarina lo scorso 30 giugno ovvero Gianvito Misuraca e Manuel Giandonato. Insieme arrivarono al Bruno Recchioni in quell’estate del ripescaggio post Viterbo, con Stefano Protti in panchina e andarono a prendere in mano un centrocampo molto tecnico completato da Scorza (ora al Campobasso). Per Misuraca prima annata con 35 gare all’attivo e 2 gol realizzati, nella seconda ancora meglio con 35 gettoni e 4 reti che non sono bastati però per evitare la retrocessione. Per l’ex capitano Manuel Giandonato (Misuraca era il vice) 33 gare e 6 gol la prima stagione, con la perla quasi da centrocampo a Siena votato tra i migliori gol dell’anno in C, mentre 28 con 4 reti lo scorso anno chiuso con il ko di Pescara, la retrocessione e un post gara quel giorno dai toni accesi. Finora a L’Aquila qualche problema fisico di troppo per entrambi e spezzoni di gara ma già da domani possibile anche che partano dall’inizio, in versione doppio ex.

Roberto Cruciani