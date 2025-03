Bomber Tomassini. "Il Siena è forte noi siamo carichi e ci proveremo»

Quattrodici reti: tante ne ha segnate il capocannoniere della Fulgens Foligno, e secondo miglior marcatore del girone, Simone Tomassini. Anche all’andata firmò una delle due reti che permisero agli umbri di tornare a casa con il bottino pieno. "Arriviamo alla sfida molto carichi, anche per il percorso fatto – ha spiegato a Gazzetta di Siena –. Bello è giocare contro una squadra che ha fatto la storia come il Siena: siamo due ottime squadre, con tanti giocatori forti. La Robur è molto compatta e non sarà facile fare gol, anche sei noi siamo uno dei migliori attacchi: ci proveremo".

Oltre a quello dell’andata, Tomassini aveva già segnato altri due gol alla Robur, quando vestiva la maglia del Gualdo. "Era il Siena di Morgia che poi vinse il campionato – ha raccontato Tomassini –. Proverò a farlo ancora". La Fulgens Foligno, neopromossa come il Siena, sta vivendo una stagione ben oltre le aspettative. "Sapevamo di essere una buona squadra, ma il primo obiettivo era la salvezza – ha chiuso l’attaccante – Adesso siamo secondi e proveremo a rimanere tali, anche se mancano diverse partite e la classifica è corta, con tante squadre vicine in pochi punti. La D è un campionato dove tutto può succedere".