Il recupero di serie D. Festival del gol tra San Marino e Tuttocuoio: un punto per parte

San Marino

4

Tuttocuoio

4

SAN MARINO (4-3-3): Branduani 5,5; Pericolini 5, Fabbri 5(18’ st Biguzzi 5,5), Pasa 5,5, Miglietta 6; Muro 6, Toure 6 (29’ st Haruna 6), Arcopinto 7; Passewe 6 (18’ st Manneh 6), Giacomini 6,5, Di Francesco 6,5 (26’ st Mezzasoma). All.: Cola (Biagioni squalificato).

TUTTOCUOIO (4-3-2-1): Carcani 5,5; Renda 5 (1’ st Haka 6), Moretti 5, Bardini 6, Lorenzini 5,5; Del Rosso 6, Fino 6,5 (36’ st Centonze sv), Chiti 5,5 (1’ st Veron 6); Boiga 6,5 (33’ st Massaro sv), Russo 6; Benericetti 5,5 (1’ st Di Natale 6,5). All.: Firicano.

Arbitro: Zito di Rossano.

Reti: 10’ pt Di Francesco, 27’ pt Fino su rig., 29’ pt Giacomini, 10’ st Boiga su rig., 13’ st Haka, 26’ st Bardini, 38’ st Mezzasoma, 47’ st Haruna.

Note: espulso Pericolini all’ 8’ st; ammoniti Pasa, Biguzzi, Carcani, Lorenzini, Russo, Massaro; spettatori 150 circa; angoli 3 a 1 per il Tuttocuoio; recupero 2’ e 5’.

Il San Marino agguanta nel recupero un pareggio meritato vista la caparbietà mostrata dai biancoazzurri capaci di rimontare due reti in inferiorità numerica. Certo ci sono anche i rimpianti da mettere in conto: per il San Marino non avere chiuso con un vantaggio più largo il primo tempo, per il Tuttocuoio non avere sfruttato l’uomo in più e i due gol di vantaggio. Parte molto forte la squadra di Biagioni, sostituito in panchina da Cola, e al 10’ trova il vantaggio al termine di una azione tambureggiante risolta dal tiro sotto misura di Di Francesco. Il San Marino insiste e al 25’ potrebbe raddoppiare, ma Passewe da due passi col destro non impatta bene la palla, gol sbagliato e gol subito nel giro di un minuto. Il Tuttocuoio attacca e approfitta di una difesa che non riesce a liberare l’area e commette un fallo inutile su Russo; sul dischetto si presenta Fino che spiazza Branduani. L’intesa fra Passewe e Giacomini frutta il nuovo immediato vantaggio, il primo confeziona l’assist, il secondo aggira Carcani e infila la palla in rete. Al 46’ il portiere ospite si distende e devia in angolo il gran tiro scagliato da Arcopinto. La ripresa è ancora più emozionante. Al 7’ Branduani compie una bella parata su Di Natale, ma Pericolini commette un netto fallo sul centravanti ospite: rigore e rosso per il difensore, Boiga dal dischetto non sbaglia. Al 13’ il tiro di Di Natale centra la traversa poi la deviazione di Haka porta avanti il Tuttocuoio, al 26’ il colpo di testa di Bardini porta a quattro le reti ospiti e pare chiudere i conti. Il San Marino invece ha la reazione giusta: al 38’ splendida semi rovesciata di Mezzasoma e gara riaperta, al 47’ Muro e Arcopinto costruiscono la palla buona per la testa di Haruna che fissa il risultato.

Classifica: Forlì 69 punti; Ravenna 64; Pistoiese 55; Tau Altopascio 54; Lentigione 51; Imolese 39; Cittadella Vis Modena, Prato, Tuttocuoio 38; Progresso 34; Piacenza 33; Sasso Marconi, Corticella 32; Zenith Prato 29; San Marino 27; Sammaurese 24; United Riccione 22; Fiorenzuola 16.

Roberto Daltri