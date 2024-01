Bonuccelli è al capolinea. Ballottaggio per il sostituto

Chi sarà a dirigere oggi la seduta di allenamento del Grosseto? Dopo la sconfitta con il Tau e dopo le dichiarazioni rilasciate in sala stampa è, ormai, evidente che sulla panchina del Grosseto non ci sarà più Vitaliano Bonuccelli, con cui la società pare abbia trovato un accordo consensuale sulla rescissione del suo contratto biennale. Tra i nomi che si rincorrono da ieri sulla bocca degli sportivi e dei tifosi maremmani, come successore, quelli dei tecnici Roberto Malotti e Massimo Maccarone. Ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa (Cretaz docet). Una cosa è certa: chi arriverà dovrà affrontare un impegno molto difficile, ma non impossibile. Le quattordici finali, a cui alludeva mister Bonuccelli, sono diventate tredici (7 in trasferta Cenaia, Sangiovannese, Poggibonsi, Ghiviborgo, Pianese, San Donato Tavarnelle, Montevarchi e 6 in casa Follonica Gavorrano, Figline, Trestina, Ponsacco, Real Forte Querceta, Orvietana) ed ora per il Grosseto, che allo "Zecchini" non vince dal 14 novembre, tutto è diventato più difficile. Ancora una volta il salto di qualità non c’è stato. Al contrario il Grosseto, ancora in zona playoff, sembra muoversi come I gamberi: va all’indietro anzichè andare avanti in un girone equilibrato. Una squadra, quella che si è arresa al Tau senza fisionomia, senza anima. E domenica visita al fanalino Cenaia prima della sosta che, speriamo, dovrebbe rappresentare l’ultima possibilità di recupero per il Grosseto.