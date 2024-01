Botta e risposta a Trodica. Acciuffato il Corridonia

TRODICA

1

CORRIDONIA

1

TRODICA: Marani, Ciccalè (13’st Antolini), Stortini; Monserrat, Berrettoni, Panichelli (20’st Romagnoli), Catinari (10’st Sejfullai), Emiliozzi (5’st Moriconi), Chornopyschuk, Titone, Pampano All. Buratti.

CORRIDONIA: Piergiacomi, Marinelli (41’st’ Galdenzi), Mariani; Del Moro, Romagnoli, Cesca (23’st Piccinini); Garbuglia (13’st Monti), Ciucci, Cornero (44’st Borioni), Ruzzier, Zazzetti (27’st Bontempo) All. Fondati.

Arbitro: Bardi di Macerata.

Reti: 24’st Piccinini, 35’st Monserrat.

Note: ammoniti: Emiliozzi, Ciccalè, Stortini, Romagnoli, Zazzetti, Cesca, Titone, Berrettoni, Panichelli.

Il Corridonia resta tabù per il Trodica. Ancora lontano dal "San Francesco" e in campo a Villa San Filippo, il team dello squalificato Buratti recupera lo svantaggio ma per il terzo anno di fila è bloccato sul pari interno. Un derby mai come stavolta big match, spigoloso con una vagonata di ammoniti ma divertente, con le squadre che hanno giocato a viso aperto. Il risultato soddisfa di più il Corridonia che perde il terzo gradino podio per il successo del Centobuchi ma resta avanti i biancocelesti di un punto. Più Corridonia che Trodica nel primo tempo, alla mezzora è locale la miglior palla-gol, Pampano sciupa sotto misura. Poco dopo l’ex Ruzzier spara da fuori, palla che accarezza la traversa. Gli ospiti partono meglio in avvio di ripresa e dopo aver sprecato un paio di opportunità, al 24’ la sbloccano con il neoentrato Piccinini lesto ad intervenire su un pallone vagante. Il Trodica ha il merito di reagire bene, 10’ dopo Piergiacomi esce in maniera avventata su corner e sul prosieguo Monserrat punisce a porta sguarnita. La rete carica i biancocelesti e il Corridonia traballa. Pampano prende la mira per il sorpasso ma Piergiacomi si riscatta. Nel finale altra chance per Chornopyschuk, diagonale out.