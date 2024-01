Bouhafa re dei bomber. Altri tre già in doppia cifra

La sosta per le festività natalizie sta ormai volgendo a termine e dalla Serie D alla Terza Categoria è tutto pronto per tornare in campo. Prima della ripresa dei vari campionati, però, facciamo una carrellata sui migliori marcatori delle squadre del circondario della prima parte di stagione. Sono quattro i giocatori ad essere già arrivati in doppia cifra, ma il più prolifico finora è stato Khalil Bouhafa (classe 1997) della Real Cerretese, attuale capocannoniere del girone A di Promozione con 13 centri in 14 gare, oltre il 37 per cento di quelli segnati dal club mediceo. Alle sue spalle troviamo invece Riccardo Perri (’99), autore di 11 reti nel girone A di Terza Categoria fiorentina con lo Sporting Lazzeretto. L’ex Giovani Vinci ha chiuso con una splendida tripletta il 2023 nella trasferta di Calenzano, la sua prima con la nuova maglia biancorossa. A dividersi il terzo gradino del podio dei marcatori più proliferi tesserati per le società del nostro territorio, ci sono il più esperto Alessio Becherucci (’87) del Ponte a Cappiano e il giovane classe 2003 Niccolò Ciulli del Capraia. Entrambi sono andati 10 volte a bersaglio, il bomber calligiano nel girone D di Seconda Categoria e quello dei gialloblù di mister Costoli nel raggruppamento A di Terza Categoria fiorentina.

Altri quattro, invece, sono i giocatori ormai prossimi ad entrare in doppia cifra. Il più vicino di tutti è Daniele Carraro (’01), che con la maglia del Santa Maria ha messo a referto 9 gol nel girone F di Seconda Categoria, ossia più della metà dell’intero bottino stagionale dei gialloblù empolesi (16 reti). A due gol dal raggiungere cifra tonda ci sono invece Gionata Fontanelli (’89) del Gambassi (girone C di Prima Categoria), Giacomo Botti (’02) del Capraia e Francesco Viti (’97) dell’Avane (girone B di Terza Categoria pisana). Per quanto riguarda le categorie superiori, invece, finora ad aver segnato di più sono stati in Eccellenza Luca Andreotti (’96) con il Fucecchio e Leonardo Imbrenda (’99) con il Montespertoli, anche se nella sessione di mercato invernale è passato al Camaiore, rispettivamente con 6 e 5 reti. In Promozione, invece, dopo l’inarrivabile Bouhafa gli altri due marcatori più prolifici sono il compagno di squadra Neri Melani (’97) e il fantasista del Montelupo Alioune Ndaw (’98), che hanno spedito finora nelle porte avversarie 6 palloni.

Tra le curiosità da segnalre i 3 gol di due difensori, l’esperto Lorenzo Trapassi (’90) del Montespertoli e il più giovane Mattia Mancini (’04), che è addirittura il miglior realizzatore del Castelfiorentino United in Eccellenza. L’exploit in una partita singola è invece stato firmato da Francesco Cacciapuoti (’95) del Gambassi, ora al San Gimignano, autore di un poker nel 7-3 rifilato in trasferta all’Atletica Castello.

Simone Cioni