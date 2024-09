Brilla il Sangiuliano. Cocuzza subito in gol. Pro Sesto sconfitta

TREZZO SULL’ADDA (Milano)

Sul terreno dello stadio La Rocca ad avanzare dopo il turno preliminare nella Coppa Italia di serie D è il Sangiuliano City, che liquida la Pro Sesto per 2 a 0. Nel big match, gustoso anticipo di quanto accadrà nel girone B della quarta categoria nazionale per importanza, dopo la fase di studio iniziale, a rompere gli equilibri è stata la marcatura messa a segno al 23’ del primo tempo dal bomber Riccardo Cocuzza, punta di diamante della squadra di mister Omar Albertini, voluta fortemente quest’estate dal direttore sportivo Vito Cera per questa nuova avventura in gialloverde. Nella ripresa della partita, verso lo scorcio finale, arriva poi anche dagli undici metri la rete del raddoppio da parte dei padroni di casa, a segno al 35’ con il centrocampista Palesi, che in questa maniera chiude praticamente la partita e pure il discorso della qualificazione in questa competizione per il primo impegno ufficiale della nuova stagione calcistica che ha emesso così il suo verdetto. Le due contendenti saranno tra le protagoniste più accreditate del prossimo campionato.

SANGIULIANO CITY - PRO SESTO 2-0 (1-0)

Marcatori: 23’ pt Cocuzza (S), 35’ st Palesi (S) su rigore.Luca Di Falco