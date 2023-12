Brindisi di coppa con Ortiz. Il Terranuova va in finale

terranuova

1

firenze ovest

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Minatti (44’ s.t. Cappelli), Petrioli (36’ s.t. Arnetoli), Senzamici, Saitta, Mannella, Ceppodomo (15’ s.t. Viganò), Privitera, Ortiz Lopez (25’ s.t. Taflaj), Massai, Sacconi. A disposizione: Antonielli, Marini, Saputo, Desiderio. Allenatore: Becattini

FIRENZE OVEST (4-3-1-2): Daddi, Marghi, Lazzeri (25’ s.t. Piazza), Vanni (1’ s.t. Hanxhari), Zefi, Ciofi, Giannini (15’ s.t. Kane), Bartolozzi (43’ s.t. Diarra), Bourezza, Iaquinandi (36’ s.t. Tassi), Nieri. A disposizione: Fiaschi, Rossi, Noviello. Allenatore: Gardellin.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

Reti: 19’ p.t. Ortiz Lopez

Note: ammoniti Zefi, Massai, Ceppodomo, Vanni, Nieri, Piazza. Angoli 10-2. Recupero 2’ p.t. e 7’ s.t.

TERRANUOVA – Sarà finale. Al Matteini il Terranuova Traiana supera per 1-0 il Firenze Ovest, accedendo così al match con in palio la Coppa regionale che si terrà il 7 febbraio alle Due Strade di Firenze contro lo Sporting Cecina. La vincente passerà alla fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio comunale di Terranuova Bracciolini, con la tribuna gremita in ogni ordine e grado. A disposizione di Becattini torna Marini, fuori da alcune settimane per un infortunio allo scafoide. Terranuova Traiana in tenuta bianca, Firenze Ovest in maglia blu. Valdarnesi subito pericolosi con Massai e Ceppodomo, che in due distinte occasioni mancano di poco il gol. Successivamente, grazie ad un’azione ricamata da Petrioli, Privitera calcia centrale all’indirizzo di Daddi. La potenza c’è, ma l’estremo difensore rossoblu riesce a parare il tiro senza patemi d’animo. Al 19’ si sblocca la gara. Basta un tocco di ginocchio di Ortiz per superare l’estremo difensore fiorentino, dopo un colpo di testa di Petrioli sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mannella. Il gioco riparte e alla mezzora si fanno vibranti le contestazioni da parte della compagine terranuovese.

La protesta scatta per un intervento del portiere rossoblu sulle gambe di Ortiz, giudicato falloso da Sacconi e soci. I biancorossi reclamano un calcio di rigore, ma il direttore di gara fa cenno di non aver ravvisato irregolarità. L’ultimo tentativo è di Mannella. L’ex Aquila intravede da calcio piazzato lo specchio della porta, ma Daddi riesce a deviare sfiorando la sfera con la punta delle dita. Si rientra dagli spogliatoi con un Firenze Ovest più cinico rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco. Ad un certo punto deve infatti intervenire Minatti per difendere il risultato, respingendo un pallone inarrivabile per Fedele. Sacconi in un paio di occasioni sbaglia clamorosamente delle palle ghiotte, mentre per gli avversari è degno di nota un tentativo di Bourezza, che intercetta di rovesciata. Poi arriva, inesorabile, il triplice fischio.

Francesco Tozzi